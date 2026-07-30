Abel Caballero promete una edición renovada con grandes novedades y aspira a convertir la ciudad gallega en un referente mundial de la Navidad

El Ayuntamiento de Vigo ha comenzado el montaje de una iluminación navideña que llegará a 500 calles y contará con miles de elementos decorativos

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Vigo¿Que la Navidad no puede empezar en pleno verano? Sí, si vives en la ciudad olívica. Vigo ya ha comenzado a transformarse para una nueva edición de su Navidad más espectacular, con el montaje de una iluminación que volverá a situar a la ciudad en el mapa turístico nacional. El Ayuntamiento prepara un despliegue formado por 12 millones de luces LED, más de 7.000 motivos ornamentales y decoración en alrededor de 500 calles del municipio. La instalación arrancó este miércoles en la Puerta del Sol, uno de los puntos más emblemáticos de las celebraciones viguesas, con la presencia del alcalde, Abel Caballero, quien volvió a destacar la dimensión internacional que ha adquirido este evento.

La Navidad de Vigo contará este año con 2.700 árboles iluminados y 1.500 arcos decorativos, además de novedades que el consistorio mantiene en secreto para sorprender a vecinos y visitantes. El objetivo municipal es superar el impacto turístico de años anteriores, cuando millones de personas acudieron a la ciudad para disfrutar de su iluminación navideña.

Un montaje que convierte Vigo en un gran escenario navideño

El inicio del montaje marca el comienzo de una transformación urbana que durante semanas modificará la imagen de Vigo con miles de puntos de luz distribuidos por sus calles principales. La Puerta del Sol vuelve a ser el centro simbólico de una Navidad que el Ayuntamiento presenta como uno de los grandes acontecimientos del calendario turístico gallego.

El alcalde Abel Caballero aprovechó la presentación para invitar a visitantes de toda España a acercarse a Vigo durante las fiestas. El regidor aseguró que la ciudad volverá a ofrecer una Navidad renovada, con nuevos elementos que buscan sorprender incluso a quienes ya conocen la iluminación viguesa. Además, destacó que la apuesta navideña genera actividad económica y atrae visitantes durante los dos meses que dura la programación.

Millones de luces y nuevas sorpresas para los visitantes

La edición de este año incorpora un importante despliegue técnico con millones de puntos de luz y miles de estructuras decorativas repartidas por el centro y diferentes barrios. El Ayuntamiento mantiene bajo confidencialidad parte de las novedades para evitar que otras ciudades puedan adelantarse a la presentación oficial.

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Caballero aseguró que la intención es mantener la capacidad de sorpresa que ha caracterizado a la Navidad viguesa en los últimos años. La ciudad busca consolidar una marca propia vinculada a la iluminación navideña, un fenómeno que ha generado una creciente llegada de turistas. El encendido de las luces continúa siendo uno de los momentos más esperados y el consistorio todavía no ha revelado cuándo tendrá lugar este año.

Una Navidad que aspira a convertirse en referente internacional

Vigo quiere seguir posicionándose como uno de los destinos navideños más importantes del mundo y repetir el éxito de visitantes registrado en campañas anteriores. El Ayuntamiento cifra en unos cinco millones las personas que acudieron a la ciudad durante la pasada Navidad, una cifra que espera mantener o incluso superar.

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Durante el acto de presentación, el alcalde volvió a defender el carácter diferencial de la propuesta viguesa. Caballero afirmó que Vigo ha creado “la Navidad del siglo XXI” y que el encendido de sus luces será un acontecimiento con repercusión internacional. Incluso lanzó un mensaje al alcalde de Nueva York para invitarle a conocer personalmente la iluminación navideña de la ciudad gallega.

Turismo, comercio y la gran apuesta de Vigo por la Navidad

La iluminación navideña se ha convertido en uno de los principales motores turísticos de Vigo durante los últimos años, con un impacto directo en hoteles, comercio y hostelería. La ciudad afronta cada campaña como una oportunidad para reforzar su imagen exterior y atraer visitantes fuera de los meses tradicionales de mayor actividad turística.

La preparación de la Navidad comienza meses antes del encendido, con un amplio trabajo de instalación y planificación. El objetivo es ofrecer una experiencia que combine espectáculo visual, ocio familiar y promoción económica para la ciudad. Con 12 millones de luces y miles de adornos preparados, Vigo vuelve a situar la Navidad como una de sus principales señas de identidad.