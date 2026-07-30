Zoe Armenteros 30 JUL 2026 - 08:49h.

El incendio forestal en Zamora está descontrolado y obliga a desalojar dos poblaciones más por el avance de las llamas

Última hora de los incendios forestales en España: más de 10.000 personas continúan fuera de sus casas mientras el fuego sigue avanzando en Castellón

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La situación por riesgo de incendios en toda España es compleja especialmente en los próximos días, este jueves, viernes y sábado que serán "muy duros" por la nueva ola de calor. Lo ha dicho el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, que ha advertido de que las altas temperaturas llegan con un descenso "importante" de la humedad y un viento de orientación sur, que dificultará las labores de extinción. Ante esta situación, los trabajos de extinción en la Sierra Oeste de Madrid se centran en perimetrar y enfriar las zonas de riesgo. En Zamora, sin embargo, el fuego no ha parado de avanzar.

El incendio en Fermoselle (Zamora) es ahora uno de los que más preocupa: continúa descontrolado después de una noche en la que ha habido que evacuar dos nuevas poblaciones, Villar del Buey y Pasariegos, por el avance de las llamas.

Los incendios forestales en la sierra oeste de la Comunidad de Madrid aunque siguen "claramente estabilizados" desde esta madrugada, gracias a las mejores condiciones meteorológicas nocturnas que "han permitido una gran efectividad de los trabajos desarrollados", según fuentes de la Delegación del Gobierno, que añade que los esfuerzos se centran ante la ola de calor, que sigue golpeando este jueves, la vigilancia de los nuevos focos y refrescar las zonas calientes.

Ante el riesgo meteorológico de incendio, que continúa siendo "muy alto, incluso extremo en algunas zonas", los esfuerzos se centrarán en mantener la estabilidad del perímetro, vigilancia de nuevos focos y refrescar las zonas calientes".