Última hora de los incendios en España: el fuego avanza en Zamora con un millar de vecinos desalojados en 14 municipios
El incendio forestal en Zamora está descontrolado y obliga a desalojar dos poblaciones más por el avance de las llamas
Última hora de los incendios forestales en España: más de 10.000 personas continúan fuera de sus casas mientras el fuego sigue avanzando en Castellón
La situación por riesgo de incendios en toda España es compleja especialmente en los próximos días, este jueves, viernes y sábado que serán "muy duros" por la nueva ola de calor. Lo ha dicho el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, que ha advertido de que las altas temperaturas llegan con un descenso "importante" de la humedad y un viento de orientación sur, que dificultará las labores de extinción. Ante esta situación, los trabajos de extinción en la Sierra Oeste de Madrid se centran en perimetrar y enfriar las zonas de riesgo. En Zamora, sin embargo, el fuego no ha parado de avanzar.
El incendio en Fermoselle (Zamora) es ahora uno de los que más preocupa: continúa descontrolado después de una noche en la que ha habido que evacuar dos nuevas poblaciones, Villar del Buey y Pasariegos, por el avance de las llamas.
Los incendios forestales en la sierra oeste de la Comunidad de Madrid aunque siguen "claramente estabilizados" desde esta madrugada, gracias a las mejores condiciones meteorológicas nocturnas que "han permitido una gran efectividad de los trabajos desarrollados", según fuentes de la Delegación del Gobierno, que añade que los esfuerzos se centran ante la ola de calor, que sigue golpeando este jueves, la vigilancia de los nuevos focos y refrescar las zonas calientes.
Ante el riesgo meteorológico de incendio, que continúa siendo "muy alto, incluso extremo en algunas zonas", los esfuerzos se centrarán en mantener la estabilidad del perímetro, vigilancia de nuevos focos y refrescar las zonas calientes".
El incendio en la sierra oeste de Madrid puede afectar a un millón de personas
El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, ha reconocido este jueves que el gran incendio forestal de la Sierra Oeste podría haber afectado potencialmente a un millón de personas si se extendía hacia el este de la región.
Novillo ha recapitulado el avance del fuego, originado inicialmente en tres puntos diferentes hace una semana pero que, con las condiciones meteorológicas, terminó por unificarse en un solo frente desde Villa del Prado y San Martín de Valdeiglesias, sumando también el incendio de Burgohondo, en Ávila.
El incendio obliga a suspender la Vuelta Ciclista a Ávila
El organizador de la Vuelta Ciclista a Ávila, Deporábula, y la Diputación, han decidido suspender la cita deportiva, que iba a comenzar el viernes 7 de agosto, por la situación generada por el incendio forestal declarado en Burgohondo el pasado 22 de julio.
La institución provincial ha informado que esta edición se cancelará debido al "enorme daño medioambiental, económico, social y emocional" que ha causado en la provincia, y porque, a una semana de su inicio, continúan los trabajos para controlar y extinguir las llamas en el Valle del Alberche, el Valle del Tiétar y Tierra de Pinares.
(FUENTE EUROPA PRESS)
La máxima preocupación del incendio de Ávila se centra en el Valle de Iruelas
El director técnico de extinción del incendio de Burgohondo (Ávila), Alejandro Peñalvo, ha informado este jueves que la situación del fuego se encuentra "bastante tranquila" tras una noche en calma y con velocidad de viento "muy baja", aunque ha precisado que la máxima preocupación se centra ahora en el Valle de Iruelas.
Según ha explicado Peñalvo, en la zona del Valle de Iruelas se observa humo en determinados puntos a pesar de no registrarse intensidad de llama. El objetivo del operativo pasa por estabilizar este área durante la mañana para evitar posibles reproducciones en las horas centrales del día de máximo calor.
(FUENTE EUROPA PRESS)
Mueren tres bomberos en los incendios en Grecia
Dos bomberos han muerto en la isla de Creta, después de que su furgoneta quedará atrapada entre las llamas. Otro bombero de 30 años perdió la vida en Gitión durante un operativo contra las llamas. Grecia se enfrenta a nuevos focos de fuego en Creta y Lesbos mientras los fuertes vientos están obstaculizando los trabajos de extinción por vía aérea. En las últimas 24 horas se han declarado decenas de incendios rurales y forestales en Grecia.
(FUENTE EURONEWS)
Vecinos damnificados por el incendio en Almería exigen investigar la gestión de la catástrofe
Unos 60 vecinos y afectados por el incendio forestal del Levante almeriense han exigido este jueves a todos los partidos políticos que apoyen la creación de una comisión de investigación en el Parlamento de Andalucía para esclarecer la gestión de la catástrofe. El grupo ha anunciado que centrará su labor en tres líneas de investigación ciudadana: la idoneidad de los medios de extinción empleados para controlar el fuego; la existencia y adecuación de un plan local de incendios; y el motivo por el que no se utilizó el sistema de avisos a teléfonos móviles ES-Alert.
(FUENTE EFE)
El incendio de Fermoselle, en Zamora, reduce su peligrosidad, pero mantiene cuatro sectores activos: “No se prevé que hoy se logre dominar el fuego”
Los efectivos desplegados en la lucha contra los incendios no dan abasto. Mientras en Madrid y Ávila se han conseguido estabilizar, ahora es en Zamora donde se ha tenido que activar a la UME para luchar contra las llamas tras desatarse el fuego en Fermoselle.Ir a la noticia
El incendio de Vall d’Uixó, en Castellón, sigue activo pero ya perimetrado en su sexto día
El incendio de la Vall d’Uixó (Castellón) comienza su sexta jornada con avances logrados por los medios aéreos y terrestres que este jueves han conseguido perimetrarlo, aunque sigue sin control y con 14 municipios evacuados.
Está previsto que los medios aéreos ya se han incorporada este jueves a las labores de extinción y se reunirá el CECOPI en el Puesto de Mando Avanzado (PMA), a cuyo término se informará de los últimos datos actualizados y de cómo han transcurrido los trabajos durante la madrugada.
(FUENTE EFE)
El alcalde de Fermoselle, en Zamora: "Hay una humareda enorme y rescoldos por las calles"
El alcalde de Fermoselle (Zamora), José Manuel Pilo, ha asegurado que esta localidad de unos 1.100 habitantes en la que se originó el incendio de la provincia de Zamora y que permanece confinada ha amanecido con "mucho olor a humo, rescoldos por las calles y una humareda enorme si se mira hacia Trabanca", localidad salmantina situada al sureste. El primer edil ha precisado que se ha quemado una casa de uno de los barrios del pueblo situada a las afueras y una meda de paja de un ganadero del municipio.
(FUENTE EFE)
La climatología complica la evolución del incendio de Zamora, a pesar de una noche en positivo
La climatología desfavorable prevista, con rachas de viento y altas temperaturas, hacen que los servicios de extinción no contemplen que durante la jornada de este jueves se logre dominar totalmente el fuego de Fermoselle (Zamora) y permanezcan las situaciones de peligro, pese a la evolución positiva durante la noche, según ha explicado el jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León en Zamora, Mariano Rodríguez.
Los bomberos trabajan en el remate de los puntos calientes del incendio de Madrid
La Comunidad de Madrid ha informado a primera hora de este jueves de que más de 40 medios terrestres, junto a los equipos de drones, han estado trabajando durante la noche en el remate de puntos calientes del incendio que afecta a la sierra oeste de Madrid. Los lugares de actuación han sido zonas del Río Cofio, San Martín de Valdeiglesias, Pelayos de la Presa, el Encinar del Alberche en Villa del Prado y en el flanco derecho, en Chapinería, Colmenar del Arroyo y Fresnedillas de la Oliva.