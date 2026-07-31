El detenido por matar presuntamente a su padre en Ribeira ingresa en prisión provisional sin fianza, investigado por homicidio y tenencia ilícita de armas

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La jueza de la Sección de Instrucción número 1 del Tribunal de Instancia de Ribeira, en funciones de guardia, ha decretado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para el hombre detenido el miércoles por matar presuntamente a su padre con un arma de fuego en Ribeira (A Coruña).

Según han confirmado fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), el detenido está siendo investigado formalmente por los delitos de homicidio y tenencia ilícita de armas.

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El crimen tuvo lugar alrededor de las 14:00 horas del miércoles en una vivienda unifamiliar de la parroquia de Aguiño, en el municipio coruñés de Ribeira. Fue el presunto agresor quien acudió a una persona cercana a la familia para comunicarle lo que había sucedido.

La víctima falleció tras ser trasladada al hospital

Tras recibir la alerta, los servicios de emergencias se desplazaron hasta el domicilio y trasladaron a la víctima, un hombre de 47 años, al Hospital do Barbanza. Sin embargo, los sanitarios no pudieron hacer nada por salvarle la vida.

La Policía Nacional procedió a la detención del joven como presunto responsable de los hechos. Tras pasar a disposición judicial, la magistrada acordó su ingreso en prisión provisional mientras continúa la investigación por los delitos de homicidio y tenencia ilícita de armas.