La tapa más grande del mundo de pulpo se sirve en O Carballiño: 610 kilos

Agencia EFE 04 AGO 2026 - 21:57h.

La capital del pulpo, O Carballiño, ha vuelto a elaborar la tapa más grande del mundo

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La capital del pulpo, O Carballiño, ha vuelto a elaborar la tapa más grande del mundo con motivo de la exaltación gastronómica de este cefalópodo, una cita marcada en rojo en el calendario festivo de Galicia y que es antesala del día grande de esta localidad ourensana, la Festa do Pulpo, que se celebra el domingo.

Pasados unos minutos de las ocho de la tarde, el público dio el pistoletazo de salida a la cuenta atrás para la elaboración de la tapa gigante, gracias a las manos expertas de las pulpeiras, que consiguieron detener el cronómetro en torno a los diez minutos a falta de que se den a conocer los tiempos oficiales.

El resultado, una tapa gigante de pulpo con los 610 kilogramos de cefalópodo que se cocieron para la ocasión sobre un plato de madera de seis metros de diámetro y que levantó el aplauso de los cientos de personas que se congregaron en la plaza mayor de O Carballiño para disfrutar del espectáculo.

Para entender la tradición pulpeira de la zona hay que remontarse a la Edad Media, debido a la proximidad de la villa con el monasterio de Oseira, que recibía pulpo para los monjes y cuyo plato se extendió a lo largo de los siglos por las ferias y mercados de Galicia.

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Desde entonces, las 'culpables' de que se mantenga viva esta tradición son los pulpeiros y pulpeiras de Arcos -un oficio que en sus orígenes fue mayoritariamente femenino-, que un año más han vuelto a demostrar su destreza con las tijeras hasta realizar la gigante tapa de pulpo, que fue regada con aceite de oliva, sal y pimentón.

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Silvia Baranda, cuarta generación de pulpeiros, explica a EFE que ya lleva 16 años asistiendo a la puesta en escena de esta tapa. "Empecé en el año 2010 y entonces éramos seis o siete amigos alrededor de un plato de poco más de un metro de diámetro. Este año, es el mismo plato que el año pasado -6 metros de diámetro-, con 610 kilos de pulpo y alrededor de 30 pulpeiros", señala.

A sus 54 años, esta pulpeira asegura que sus predecesores ya eran unos expertos en el corte del animal, una tradición que en su caso pasó de generación en generación, desde su bisabuelo, hasta llegar a ella, que ya es conocida en muchos rincones del mundo. Afirma que "el pulpo de Arcos está de moda" y, de hecho, tanto ella como otros compañeros viajan "ya por toda España e incluso a otros países como Suiza". Y apostilla: "Imagino que será porque lo hacemos bien".

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Los secretos de un buen plato de pulpo

El secreto se lo guardan para ellos, aunque dan alguna pista: lo primero, es conseguir una buena materia prima y, por supuesto, tratar bien el producto. Finalmente, no hay que olvidarse de ponerle un buen aderezo, a base de sal, aceite y pimentón. El único pero que pone Silvia es falta que los jóvenes se animen a recoger el testigo y se mantenga ese relevo generacional para que el oficio, "duro" pero "bonito", no se pierda. A pocos días de que la localidad se convierta en meca de peregrinación en la tradicional Festa do Pulpo, esta pulpeira apunta que este martes es "un día de fiesta y para disfrutar con la gente", pero "el domingo ya será un día para trabajar".

El mayor atractivo de la localidad

Desde O Carballiño tienen claro que el pulpo es el mayor atractivo de la localidad. De ello da fe el concejal de Cultura de O Carballiño, Diego Fernández, que ve como "un auténtico orgullo" la visita de miles de visitantes durante toda la semana para disfrutar del exquisito manjar.

Para el edil, una de las claves de la fiesta, con reconocimiento internacional, reside no solo en "la importante afluencia de visitantes", sino también en "el buen ambiente que se respira en la villa", que estos días vuelve a ser "viral" con el reto de "ser un referente" gastronómico en la comunidad.