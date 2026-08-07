Un hombre ha tenido que ser evacuado después de caer a una piscina vacía y estar durante un tiempo inconsciente

Un excursionista polaco cae en una zona rocosa y muere por el impacto en Val d'Aran, Lleida: investigan el supuesto accidente

Compartir







Un hombre ha tenido que ser evacuado en helicóptero al Hospital de Vigo este viernes tras caer en una piscina vacía en Crecente (Pontevedra), concretamente en Filgueira, según informa el 112 Galicia.

La Central de Emergencias tuvo constancia de este suceso a las 15:30 horas a través de una llamada de un particular en la que se informaba de que este tenía un golpe en la cabeza y se encontraba inconsciente, aunque poco después explicaron que la había recuperado. Hasta el lugar se desplazaron Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que movilizó a personal a bordo de su helicóptero medicalizado con base en Santiago, la Guardia Civil y el GES de Ribadavia.

PUEDE INTERESARTE Un hombre de 86 años resulta herido tras caer desde un tercer piso en Yecla, Murcia

Según informa ‘Diario de Santiago’, el hombre tuvo que ser trasladado en el helicóptero medicalizado al Hospital de Vigo después de haberse caído al interior de una piscina vacía en la localidad de Crecente. El suceso ocurrió exactamente en Os Carballás, en la parroquia de Filgueira y los servicios de emergencia recibieron el aviso pasadas las tres de la tarde cuando un particular fue quien llamó alertando de que un vecino había sufrido una aparatosa caída que le provocó un fuerte golpe de cabeza.

El hombre quedó inconsciente durante unos minutos

El vecino que llamó explicó que el hombre que había caído en la piscina vacía, se había dado un fuerte golpe en la cabeza y llevaba desde entonces inconsciente en el hueco, aunque poco después volvió a llamar a los minutos diciendo que había recuperado la consciencia.

PUEDE INTERESARTE La muerte del alpinista vasco Félix Iñurrategi, cuyo cuerpo se tragó el Himalaya hace 26 años

Tras recibir el aviso, se activó un dispositivo de emergencia en el que participaron Urgencias Sanitarias de Galicia-061 que fue quien movilizó el helicóptero medicalizado con base en Santiago, además de la Guardia Civil y el Grupo de Emergencias Supramunicipal de Ribadavia.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Los servicios de emergencia lograron sacar al hombre de la piscina y lo trasladaron hasta el punto en el que esperaba la aeronave medicalizada, que finalmente lo evacuó al Hospital de Vigo para recibir atención sanitaria.