Raquel Noya Lugo, 14 AGO 2026 - 13:16h.

El joven se desplomó poco después de abandonar el centro de salud de Illas Canarias y los sanitarios intentaron reanimarlo durante más de una hora

Fallece un hombre tras ser arrollado por un tren de Cercanías en Málaga

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Un hombre de 29 años ha fallecido este viernes a las puertas del centro de salud de Illas Canarias, en Lugo, después de desplomarse poco después de abandonar el ambulatorio. Los sanitarios del propio centro acudieron rápidamente para intentar reanimarlo. Hasta el lugar también se desplazó un equipo del 061, que continuó con las labores de asistencia durante más de una hora.

Pese a los esfuerzos de los profesionales sanitarios, finalmente no pudieron hacer nada por salvarle la vida. Según informa la prensa local, la zona fue acordonada por las fuerzas y cuerpos de seguridad mientras se llevaban a cabo las actuaciones correspondientes y se procedía al levantamiento del cadáver. Por el momento, no han trascendido más detalles sobre las circunstancias que rodearon el fallecimiento.