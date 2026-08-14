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Galicia
Lugo

Muere un hombre de 29 años tras desplomarse a las puertas de un centro de salud en Lugo

Imagen de archivo de un centro de salud de Lugo
Imagen de archivo de un centro de salud de Lugo. EUROPA PRESS
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Un hombre de 29 años ha fallecido este viernes a las puertas del centro de salud de Illas Canarias, en Lugo, después de desplomarse poco después de abandonar el ambulatorio. Los sanitarios del propio centro acudieron rápidamente para intentar reanimarlo. Hasta el lugar también se desplazó un equipo del 061, que continuó con las labores de asistencia durante más de una hora.

Pese a los esfuerzos de los profesionales sanitarios, finalmente no pudieron hacer nada por salvarle la vida. Según informa la prensa local, la zona fue acordonada por las fuerzas y cuerpos de seguridad mientras se llevaban a cabo las actuaciones correspondientes y se procedía al levantamiento del cadáver. Por el momento, no han trascendido más detalles sobre las circunstancias que rodearon el fallecimiento.

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