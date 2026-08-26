Raquel Noya Pontevedra, 26 AGO 2026 - 06:30h.

La madre fue atropellada y los pequeños, de apenas dos días de vida, quedaron atrapados en el interior de un muro de contención junto a la carretera

La Isla de Tali consiguió sacarlos uno a uno con una botella de plástico, un ganapán y la ayuda de un teléfono móvil para localizar a los cachorros

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“Este es el rescate más surrealista que llevamos vivido”. Natalia Rodríguez, responsable de la protectora La Isla de Tali, todavía trata de asimilar cómo consiguieron sacar con vida a cuatro gatitos recién nacidos atrapados en el interior de un muro de contención en Praia América, en Nigrán, Pontevedra.

La historia comenzó de madrugada, cuando la protectora recibió el aviso de unos maullidos que salían del interior de un muro situado junto a la carretera general en la Estrada pola Vía, y que podían ser de gatitos muy pequeños llorando por su madre.

Efectivamente, los lloros provenían del interior del muro en el que habían nacido cuatro cachorros que apenas tenían dos días de vida y cuya madre no podía regresar a por ellos porque había sido atropellada muy cerca de ese lugar: “A la madre la atropellaron y los bebés quedaron atrapados en un muro de contención”, explica Natalia en una publicación difundida a través de las redes sociales de la protectora.

Una noche en vela y un rescate a contrarreloj

Como suele suceder en este tipo de rescates con recién nacidos implicados, el tiempo jugaba en contra: los cuatro pequeños llevaban horas sin comer y estaban cada vez más débiles. Los primeros intentos de los voluntarios para llegar hasta ellos no funcionaron: el agujero para acceder a ellos era estrecho y la posición de los animales hacía prácticamente imposible sacarlos con los medios habituales. Probaron incluso con cañas largas, pero los gatitos no conseguían agarrarse.

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Fue entonces cuando entró en escena el ingenio del padre de Natalia, que aportó una solución tan sencilla como insólita: una botella de plástico cortada por la mitad atada a un ganapán y la cámara de un teléfono móvil para acceder al interior del hueco y comprobar cuántos cachorros había, dónde estaban colocados y cómo podrían acceder hasta ellos.

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“Estoy flipando por cómo conseguimos cogerlos”, reconoce Natalia en su publicación. Uno a uno, fueron consiguiendo sacar a los cuatro bebés del interior del muro: “Nos pasamos la noche en vela pero, si no hubiésemos actuado superrápido, ninguno de los 6 bebés estaría aquí con vida”, relata la responsable de La Isla de Tali, refiriéndose a los 4 gatitos rescatados del muro y a dos más que tuvieron que recoger en condiciones de vida o muerte esa misma noche.

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Cuatro recién nacidos al límite

Cuando finalmente estuvieron fuera, la situación era delicada; los pequeños apenas habían cumplido las primeras 48 horas de vida y habían pasado demasiado tiempo sin alimentarse: “Después de tantísimas horas sin comer estaban muy, muy débiles”, cuenta Natalia. Los cuatro fueron trasladados para recibir cuidados y comenzaron a alimentarse con biberones cada dos horas. El tratamiento veterinario y la atención constante han permitido que, por ahora, evolucionen favorablemente.

Pero la protectora no baja la guardia. “Los bebés están a salvo y, aunque las próximas horas son decisivas, van progresando muy bien gracias a bibes cada 2 horas, mucha paciencia, tratamiento veterinario y mucho mucho amor», explican.

Pero la historia no acaba aquí. Mientras se desarrollaba el rescate de los cuatro recién nacidos, la protectora recibió otro aviso: dos gatitos más, un poco mayores, habían sido encontrados por una alimentadora en muy malas condiciones, plagados de pulgas y extremadamente débiles. Así, lo que empezó como un rescate de cuatro cachorros terminó con seis pequeños gatos bajo los cuidados de la protectora.

“Lo de tu padre, ni el mejor de los ingenieros”

La publicación de Natalia no tardó en llenarse de mensajes de admiración por el rescate y, especialmente, por el peculiar sistema empleado para sacar a los animales del muro. “Oleee el ingenio de tu padre”, escribió una de las personas que reaccionaron al vídeo. Otro comentario resumía el asombro por el invento: “Lo de tu padre, ni el mejor de los ingenieros”. También hubo mensajes dirigidos directamente a Natalia: “Eres una superwoman maravillosa” o “Vas derechita al cielo amore” fueron algunos de los comentarios que pudieron leerse a las pocas horas de haber hecho público el rescate.

Cómo ayudar a los seis gatitos

Los bebés permanecen ahora bajo los cuidados de La Isla de Tali y las próximas horas serán importantes para comprobar su evolución. La protectora pide ayuda para afrontar los gastos y encontrar hogares de acogida y adopción. Estas son las formas de colaborar:

Apadrinar: a través de la web de La Isla de Tali, en el apartado «Apadrina», para contribuir a los gastos veterinarios y de alimentación.

a través de la web de La Isla de Tali, en el apartado «Apadrina», para contribuir a los gastos veterinarios y de alimentación. Acoger durante 20 días: no es necesaria experiencia. La protectora busca hogares para realizar la cuarentena de los pequeños y asegura que los gastos están cubiertos. Las personas interesadas de Val Miñor o Vigo pueden contactar en el 654 23 07 56 .

no es necesaria experiencia. La protectora busca hogares para realizar la cuarentena de los pequeños y asegura que los gastos están cubiertos. Las personas interesadas de Val Miñor o Vigo pueden contactar en el . Adoptar: también se puede adoptar a alguno de los gatos que ya estén preparados para encontrar un hogar.

también se puede adoptar a alguno de los gatos que ya estén preparados para encontrar un hogar. Donar: es posible realizar aportaciones puntuales desde un euro o colaborar mensualmente.

es posible realizar aportaciones puntuales desde un euro o colaborar mensualmente. Compartir: difundir el caso también puede ayudar a encontrar familias para los animales.

Toda la información para apadrinar, adoptar o donar está disponible en laisladetali.org.