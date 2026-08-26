Manuel Pimentel Málaga, 26 AGO 2026 - 05:31h.

Una asociación en defensa del conductor asegura haber detectado graves fallos de medición y procesamiento de datos en un radar fijo situado en el distrito malagueño Puerto de la Torre

El cinemómetro, ubicado en la Avenida Lope de Vega, emite dos denuncias a la vez pero con velocidades diferentes: "Desafía las leyes de la física"

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Si hay algo que temen muchos conductores es la presencia de radares en las carreteras españolas. Si bien estos dispositivos que controlan que no se sobrepase la velocidad estipulada de la vía no deberían suponer problema para quienes no tienden a pisar el acelerador, a veces pueden fallar.

Eso es lo que precisamente denuncia la organización de defensa de los conductores, Automovilistas Europeos Asociados (AEA), que ha alertado de la existencia de un radar en Málaga que pone multas duplicadas y contradictorias.

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En concreto, la asociación asegura haber detectado graves fallos de medición y procesamiento de datos en el radar fijo situado en el número 22 de la Avenida Lope de Vega, en el distrito malagueño Puerto de la Torre, un error que consideran "intolerable" y que "desafía las leyes de la física".

Este radar lleva en funcionamiento desde hace tres años y, según AEA, lleva todo este tiempo emitiendo denuncias duplicadas por exceso de velocidad, formuladas el mismo día y a la misma hora, pero indicando que el vehículo circula a velocidades diferentes.

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Dos multas, dos velocidades y mismo punto espacio-temporal

Como ejemplo, indican que existe una doble denuncia contra un infractor por circular, en el mismo punto y a la misma hora, a 58 km/h en una de denuncia y a 63 km/h en la otra, algo que "resulta físicamente imposible ya que un mismo vehículo no puede ocupar un único espacio-tiempo desplazándose a dos velocidades diferentes", indica la asociación, que asegura que este caso "demuestra de forma irrefutable el irregular funcionamiento del radar utilizado y el error en la formulación de las denuncias”.

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La asociación advierte de que este tipo de anomalías tecnológicas quiebran por completo la presunción de veracidad de la máquina y la fiabilidad exigida por el Instituto de Metrología de España. "Si el aparato da dos mediciones incompatibles en el mismo instante, ¿cómo podemos confiar en que el resto de las multas del día sean reales y precisas?", se preguntan desde la organización.

Piden que sea revisado

El colectivo en defensa de los conductores afirma que "la solución habitual del Ayuntamiento de Málaga de anular solo una de las multas formuladas" por este cinemómetro no es de recibo. Por eso, exigen que archiven y anulen ambos expedientes al estar, según su criterio, "totalmente invalidada la prueba que sirve de base para formular dichas denuncias".

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Asimismo, desde AEA van a solicitar una revisión metrológica urgente de este radar, que multa a cerca de 3.000 conductores al año, para comprobar si este fallo ha podido afectar a más personas.

En el comunicado, la plataforma advierte de que este problema técnico "contamina la validez de todas las sanciones expedidas" por el radar fijo en cuestión.