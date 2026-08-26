Ese enchufe es el que alimenta simultáneamente microondas, tostadora y cafetera a través de un multitoma

El tamaño sí importa... La regleta que puede salvar la vida de tus dispositivos, según un electricista: "Incluso con un cortocircuito"

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Existe en toda vivienda un punto silencioso al que rara vez se presta atención hasta que empieza a oler a plástico caliente. No es un electrodoméstico defectuoso ni una instalación caduca: es una toma corriente, aparentemente banal, situada casi siempre en la encimera de la cocina, sobre la que reposa una acumulación de aparatos que ninguna instalación doméstica estándar está en condiciones de sostener sin consecuencias. Los electricistas lo repiten desde hace años, y las evidencias lo confirma con una precisión acuciante.

Ese enchufe, el que concentra el mayor número de incidencias reportadas cuando se le exige más potencia de la debida, es el que alimenta simultáneamente microondas, tostadora y cafetera a través de un multitoma. Según una regleta conectada a microondas, tostadora y cafetera simultáneamente supera con creces los 3.500 W que aguanta la mayoría de estos dispositivos domésticos, un umbral que la mayor parte de los usuarios ni siquiera sabe que existe, y que se rebasa sin necesidad de recurrir a electrodomésticos considerados «grandes». La combinación cotidiana basta.

Las matemáticas del sobrecalentamiento

La cifra suena abstracta hasta que nos fijamos en el detalle. Un hervidor eléctrico convencional suele consumir cerca de 3.000 vatios, una cantidad que por sí sola devora casi toda la reserva teórica de una regleta doméstica. Una plancha oscila entre 1.000 y 3.000 vatios, según el modelo, y una tostadora, un dispositivo aparentemente inocuo, alcanza 1.400 vatios con solo pulsar la palanca. A todo ello se añade que la mayoría de las regletas admite una carga máxima de 2.500 vatios, un techo notablemente inferior al que sugiere la intuición del usuario medio.

Cuando dos de esos aparatos entran simultáneamente en funcionamiento, el balance térmico del enchufe deja de cerrar. La corriente que atraviesa los conductores excede su capacidad de disipación y la resistencia interna de sus cables aumenta y genera calor de forma proporcional a la corriente que los atraviesa. Si ese calor no tiene salida, la temperatura del plástico sube hasta el punto de ignición, que en los materiales más comunes ronda los 250ºC. No se requiere chispa visible: la regleta misma se transforma en la fuente del siniestro.

Los síntomas que anticipan el fallo

Antes de que la instalación colapse, la toma emite avisos que un ojo entrenado detecta sin instrumental. Los indicios que los profesionales del sector consideran inequívocos serían si el conector huele a plástico quemado o cruje al mover la clavija, es más que probable que se encuentre en un estado ya peligroso. A ellos se suman, según el propio diagnóstico gremial, la decoloración de la carcasa, un tacto tibio persistente incluso sin carga aparente, y las oscilaciones intermitentes del diferencial.

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El problema, insisten los electricistas, no reside únicamente en el número de aparatos conectados, sino en su naturaleza, ya que todos estos objetos tienen algo en común: piden mucha potencia en poco tiempo y calientan el cable de manera desmesurada. Frigoríficos, lavadoras, lavavajillas, radiadores eléctricos, freidoras de aire, hervidores, tostadoras, sandwicheras y hornos eléctricos comparten esa firma de consumo súbito e intenso que degrada progresivamente los contactos internos del enchufe.

Qué recomiendan los profesionales

La solución que ofrecen los expertos no pasa por adquirir una regleta más robusta, sino por eliminar la intermediación. Si el aparato calienta, enfría, lava o tiene un gran motor, lo mejor es conectarlo directamente a la pared. Cuando el número de tomas disponibles resulta insuficiente, el consejo profesional indica que para solucionarlo no se necesita buscar una «mejor regleta», sino instalar un punto de corriente fijo con la protección adecuada.

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En definitiva, el enchufe más problemático no es el más viejo ni el peor instalado, sino aquel al que, por comodidad, se le pide a diario lo que ninguna toma doméstica está diseñada para entregar.