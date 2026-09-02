Detectan el primer caso de lengua azul del serotipo 3 esta temporada en Pontevedra

La lengua azul no afecta a las personas, sino sólo a los animales ruminantes, que además no se contagian entre ellos.

La explotación bovina afectada está localizada en el ayuntamiento de Vila de Cruces.

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La Consellería do Medio Rural ha comunicado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), a través de la Red de Alerta Sanitaria Veterinaria, la detección del primer caso esta temporada de una res infectada por el serotipo 3 de la lengua azul en una explotación de la provincia de Pontevedra. El caso está confirmado por el Laboratorio Central de Veterinaria de Algete (Madrid).

Así, este foco se suma a los cuatro precedentes notificados en Galicia (ambos serotipos números 3 y 8, en las provincias de A Coruña y Lugo) en la presente temporada de circulación del vector transmisor (insectos del género Culicoides spp), desde la finalización, el pasado mes de abril, del período invernal libre de esa circulación.

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La explotación bovina afectada está localizada en el ayuntamiento de Vila de Cruces y fue detectada por vigilancia pasiva de su titular, quien comunicó a los servicios veterinarios oficiales a sospecha de enfermedad en el marco del programa de vigilancia de la presencia de la lengua azul que desarrolla anualmente la Xunta de Galicia. Tras los análisis efectuados, se confirmó en laboratorio a circulación del serotipo 3.

Los serotipos presentes de esta dolencia en la comunidad durante el año 2025 fueron también el 3 y el 8, que afectaron a las cuatro provincias gallegas. El 4 no fue detectado en Galicia ni en 2025 ni hasta la fecha en 2026, fruto de las campañas de vacunación obligatorias llevadas a cabo en los años precedentes.

Desde el año 2025, en España ya no existe un programa de erradicación con vacunación obligatoria frente esta dolencia. A pesar de eso, la Xunta de Galicia continúa recomendando la vacunación voluntaria de bovinos y ovinos como medida de protección y de contención del avance de la enfermedad.

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Las vacunas frente estos serotipos, y el resto de los circulantes en España, pueden adquirirse en los canales comerciales habituales de suministro de medicamentos veterinarios con la prescripción correspondiente. Además, por parte de la Consellería de Medio Rural continúa la distribución gratuita de dosis vacunales frente al serotipo 4 para el ganado bovino y ovino, y frente los 3 y 8 para el ganado ovino, especie que suele presentar una sintomatología clínica más acusada.

Asimismo, se recomienda evitar en las instalaciones ganaderas las zonas de cría de los insectos vectores (zonas húmedas con materia orgánica, tierra o estiércol) y la realización periódica de desinsectación de animales, instalaciones y vehículos de transporte de ganado. Se recuerda además el deber de las personas ganaderas de comunicar a los servicios veterinarios oficiales de Medio Rural cualquier sospecha de la enfermedad que detecten en su cabaña.

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La lengua azul no afecta a las personas, sino sólo a los animales ruminantes, que además no se contagian entre ellos, sólo a través de la picadura de un insecto vector transmisor. Tampoco existe ninguna posibilidad de contagio ni riesgo para las personas por el consumo de productos (carne o leche) procedentes de animales afectados.