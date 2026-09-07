telecinco.es 07 SEP 2026 - 17:25h.

La acumulación de dióxido de carbono generada por la transformación de la uva convirtió en irrespirable el aire en la bodega.

Comer a horas distintas entre diario y el fin de semana causa 'jet lag alimentario': se relaciona con un mayor riesgo cardiovascular

Compartir







La voz de alarma saltó un poco antes de las diez de la noche, cuando el Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia-061 contactaron con el 112 Galicia para avisar de que los vecinos llevaban cerca de una hora sin saber nada de un vecino de 63 años de edad residente en la localidad de Sandín. informa La Voz de Galicia.

La realidad iba a ser trágica. Varios allegados del hombre se desplazaron también hasta el bajo en el que se encontraba el hombre haciendo el vino, localizándolo inconsciente. Lograron sacar su cuerpo al exterior, sin embargo, el personal médico movilizado en la ambulancia hasta el lugar de los hechos solo pudo confirmar su muerte. Según se sospecha, la víctima falleció debido a la inhalación de los gases que se concentraron en la bodega. De hecho, en el sótano era de tan solo el 10 % debido a la fermentación del vino.

La acumulación de dióxido de carbono generada por la transformación de la uva convirtió en irrespirable el aire en la bodega, si bien la víctima no se percató del peligro hasta que ya era demasiado tarde. Al lugar del suceso acudieron también efectivos de la Guardia Civil para certificar lo ocurrido e instruir las diligencias correspondientes.