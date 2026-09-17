El autor de los atracos había robado en total más de 20.000 euros

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El juez de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Vilagarcía de Arousa Plaza número dos ha decretado el ingreso en prisión de un varón de 45 años que había realizado dos atracos a mano armada en dos bancos en Catoira y Meis, Pontevedra.

El asaltante había robado unos 21.000 en las dos entidades bancarias tras realizar un primer atraco el pasado 2 de septiembre en Catoira dónde amenazó a las personas presentes con un arma de fuego y logró llevarse 18.000 euros en efectivo. El segundo atraco se produjo en la localidad de Mosteiro en Meis este mismo miércoles. En esta ocasión el hombre logró sustraer 3.000 euros en metálico y posteriormente se dio a la fuga.

Finalmente, el varón fue detenido ese mismo día tras ser visto por agentes de la Policía Nacional adscritos a la demarcación de Vilagarcía de Arousa.