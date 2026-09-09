Raquel Noya Ourense, 09 SEP 2026 - 12:08h.

La discusión comenzó por el dinero para la manutención de los dos hijos que la expareja tiene en común

La víctima sufrió heridas que requirieron cirugía y le dejaron cicatrices permanentes en la cara y el antebrazo

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Una discusión por el dinero destinado a la manutención de sus dos hijos terminó en una violenta agresión en un bar de Ourense. Una mujer atacó con una botella de cristal a su expareja, con quien había mantenido una relación durante una década, y le provocó varias heridas en el rostro y un antebrazo. El hombre necesitó atención quirúrgico-traumatológica y conserva varias cicatrices.

Los hechos ocurrieron el 12 de abril de 2024 en el bar Oro Azul, situado en el barrio ourensano de O Couto, donde trabajaba la víctima. Según la acusación, la mujer acudió al establecimiento y comenzó una discusión con su expareja relacionada con la manutención de los dos hijos que tienen en común.

En un momento del enfrentamiento, cuando el hombre se agachó para recoger unas llaves que habían caído al suelo, la mujer entró en la zona de la barra y comenzó a golpearlo con una botella de cristal. La agresión le causó cortes que tuvieron que ser tratados mediante una intervención quirúrgica.

Las lesiones dejaron secuelas. El informe forense estableció un perjuicio estético moderado de siete puntos, debido a las cicatrices que permanecen en el rostro y el brazo: una de aproximadamente 7,5 centímetros en la mejilla izquierda y otra de cuatro centímetros en el antebrazo.

Una condena pactada

El caso terminó en los juzgados con un acuerdo de conformidad entre las partes. La Fiscalía había solicitado inicialmente cuatro años de prisión y una orden de alejamiento de 500 metros, pero finalmente la acusada aceptó una pena de 20 meses de cárcel y un alejamiento a no menos de 50 metros durante dos años y ocho meses. La condena de prisión queda suspendida durante dos años, siempre que no vuelva a delinquir.

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Además, deberá hacer frente a una indemnización de 10.254,86 euros en concepto de responsabilidad civil por el tiempo de curación y las secuelas que sufrió su expareja.

Otro caso de violencia de género

El diario La Región, cabecera local de la ciudad, recoge otro caso similar que se remonta al 6 de abril de 2025. Los juzgados de Ourense abordaron otro procedimiento por una presunta agresión de una mujer a su pareja, aunque en este caso no hubo acuerdo entre las partes y será necesario celebrar un juicio.

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Los hechos investigados tuvieron lugar alrededor de las siete de la mañana, en el domicilio que compartían en Ourense. Según sostiene la Fiscalía, el hombre estaba durmiendo cuando su pareja llegó a casa haciendo ruido y se inició una discusión después de que él se lo recriminara.

La acusación sostiene que la mujer se abalanzó sobre la cama, le mordió en el cuello y salió de la habitación. Poco después habría regresado y le habría golpeado en la cabeza utilizando un teléfono móvil.

El hombre sufrió escoriaciones en los brazos, marcas de mordeduras y una herida en la cabeza que requirió cuatro grapas. Como consecuencia, le quedó una cicatriz permanente de unos 10 centímetros bajo el cuero cabelludo.

La Fiscalía pide para la acusada un año y 11 meses de prisión por un delito de lesiones o, de forma alternativa, un año de cárcel por un delito de maltrato no habitual. También solicita una orden de alejamiento de 500 metros, la prohibición de comunicarse con la víctima durante cinco años y una indemnización de 419,10 euros por el periodo de curación.