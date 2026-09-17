El interno, de 52 años, habría aprovechado para ir al baño para escaparse del establecimiento a través de la puerta de emergencia

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Un interno de la prisión de Mas d'Enric, en Tarragona, condenado por asesinato se ha fugado este jueves a mediodía mientras participaba en una salida programada junto a otros presos.

Según han confirmado fuentes policiales a Europa Press y ha avanzado el 'Diari de Tarragona', el interno se ha fugado sobre las 14.00 horas, aprovechando que el grupo, formado por internos y educadores, había hecho una parada para comer en un restaurante de la zona de les Gavarres (Tarragona).

El interno, de 52 años, habría aprovechado para ir al baño para escaparse del establecimiento a través de la puerta de emergencia.

Fuentes de la Conselleria de Justicia han confirmado la fuga y han precisado que no era la primera salida programada en la que participaba este interno, por lo que en principio no había riesgo.

Fuentes de los Mossos d'Esquadra han explicado que se ha realizado una búsqueda activa durante aproximadamente tres horas, sin localizarlo, y que el caso ha pasado a manos de los investigadores del cuerpo policial.