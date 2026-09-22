Una doctora, condenada a más de un año de cárcel e inhabilitación en Vigo por robar recetas para prescribirse a sí misma distintos medicamentos
La acusada utilizó el talonario de recetas oficiales y el sello profesional de su compañera para prescribirse a sí misma Rubifen, lorazepam y diazepam
La médica no cumplirá la pena de prisión que ha aceptado siempre que no delinca y siga el tratamiento médico y psíquico al que ya se está sometiendo
Una doctora del Servicio de Urgencias del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, Galicia, ha aceptado este martes una condena de un año, un mes y quince días de prisión, demás de la inhabilitación profesional por haber sustraído recetas del talonario de otra facultativa para prescribirse a sí misma distintos fármacos.
Según el escrito de acusación, el 6 de diciembre de 2023, la acusada sustrajo de la mochila de una compañera su talonario de recetas oficiales y su sello profesional para prescribirse a sí misma fármacos como Rubifen, lorazepam y diazepam que posteriormente retiró en distintas farmacias haciendo pasar las firmas como emitidas por la titular del talonario.
Se le acusa de un delito de falsificación de documentos
La vista de conformidad se ha celebrado este martes en la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, donde se enfrentaba a tres años y medio de cárcel por un delito continuado de falsificación de documento oficial, así como a otros tres años de inhabilitación profesional que solicitaba inicialmente el Ministerio Fiscal.
La petición de condena se ha visto rebajada por las atenuantes de alteración psíquica y reparación del daño al haber consignado 3.000 euros de la responsabilidad civil para indemnizar a su compañera de profesión por los daños morales.
Aún así, la médica no cumplirá la pena de prisión que ha aceptado siempre que no delinca y siga el tratamiento médico y psíquico al que ya se está sometiendo.