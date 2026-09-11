Los médicos convocan una huelga general indefinida a partir del 28 de octubre

Han optado por unificar las protestas y hacer un frente común que hasta ahora habían convocado por separado

Los médicos avisan de una huelga indefinida en otoño si no hay acuerdo con Sanidad: "Este estatuto lo vamos a parar"

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Todos los sindicatos médicos del país han acordado iniciar el próximo 28 de octubre una huelga indefinida para protestar contra la reforma del estatuto marco y exigir al Ministerio de Sanidad que abra una "negociación real" que permita avanzar hacia uno propio para la profesión.

Así lo argumenta la Unión Médica y Facultativa (Umyf) en un comunicado en el que, en nombre de todas las organizaciones sindicales médicas de España, hace un llamamiento al conjunto de médicos y facultativos "para mantener la unidad de acción y respaldar esta convocatoria" ante un momento que consideran "decisivo para el futuro de la profesión en España".

Frente común de todos los médicos

De esta forma, han optado por unificar las protestas y hacer un frente común que hasta ahora habían convocado por separado CESM y SMA, por una parte, y Umyf, por otra, y ello pese a que esta semana, la ministra de Sanidad, Mónica García, había abierto la puerta a la creación del estatuto médico, pero "sobre la base común" del estatuto marco.

Para ello, propuso plantear a los diputados la creación de un "intergrupo" que lo analice de forma paralela a la ponencia de estudio sobre el estatuto marco que debe empezar ahora a tramitar el proyecto de ley en el Congreso.