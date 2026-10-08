Raquel Noya Lugo, 08 OCT 2026 - 05:30h.

El recluso asegura que necesitaba el aparato para combatir las altas temperaturas, pero Prisiones lo rechazó porque sus aspas podrían convertirse en un arma

Tras recibir dos negativas, el preso ha recurrido ante la Audiencia Provincial de Lugo, que deberá decidir ahora sobre su petición

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Un simple ventilador ha terminado convertido en el motivo de una batalla judicial muy particular en Lugo. Un recluso del centro penitenciario de Monterroso ha acudido a los tribunales después de que le impidieran disponer de uno en su celda durante el pasado verano. El interno sostiene que necesitaba el aparato para hacer frente a las altas temperaturas, pero su petición fue rechazada primero por la junta de tratamiento de la prisión y posteriormente por el juzgado de vigilancia penitenciaria. Lejos de dar por zanjado el asunto, decidió recurrir y ahora es la Audiencia Provincial de Lugo la que tiene que pronunciarse sobre la permisión de tener o no dicho electrodoméstico en su celda.

Un ventilador considerado un riesgo de seguridad

El motivo por el que hasta ahora se ha rechazado la petición tiene que ver con la seguridad dentro de la prisión. La administración penitenciaria considera que las aspas del ventilador podrían ser manipuladas, afiladas y utilizadas como un arma blanca.

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De manera que, lo que para el interno era una forma de aliviar el calor de su celda, se ha convertido en una cuestión que deberá resolver la Justicia. El recurso presentado ante la Audiencia Provincial de Lugo está todavía pendiente de resolución, según recoge la cabecera local El Progreso.

La decisión tendrá que determinar si las circunstancias alegadas por el preso justifican que pueda disponer del aparato pese al riesgo que las autoridades penitenciarias atribuyen a este tipo de objetos.

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Una petición poco habitual, pero no única

Aunque el caso de Monterroso puede resultar llamativo, no es la primera vez que una petición poco habitual de un recluso acaba llegando a los tribunales.

Informativos Telecinco ya publicó, por ejemplo, el caso de un preso de Álava que pidió poder mantener un 'vis a vis' con su perro antes de que el animal fuera sacrificado por su delicado estado de salud. En aquella ocasión, un juez autorizó finalmente el encuentro con la mascota, con determinadas condiciones.

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También fue noticia el caso de un hombre que llegó a pedir entrar voluntariamente en una prisión de Málaga porque no quería estar solo, pese a tener cinco hijos. El director del centro rechazó su petición porque no había cometido ningún delito que justificase su ingreso.

Más recientemente, esta web informó de otro caso singular: un preso condenado por intentar asesinar a su pareja solicitó un cambio de sexo y su traslado al módulo de mujeres, aunque esta última petición fue denegada. El caso del ventilador de Monterroso se suma así a esa lista de reclamaciones poco habituales relacionadas con las condiciones de vida de los internos, aunque habrá que esperar para conocer la respuesta de los tribunales.