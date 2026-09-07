Raquel Noya A Coruña, 07 SEP 2026 - 10:58h.

El grupo gallego agradece el apoyo recibido tras el intento de boicot durante su concierto en las fiestas de San Antolín

En una publicación en redes, las artistas reivindican que seguirán llevando “nuestra lengua y nuestra cultura por el mundo”

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Las integrantes del grupo de folk gallego, Tanxugueiras, han querido pronunciarse sobre el tenso episodio vivido la pasada semana durante su concierto en Palencia, donde un grupo de personas vinculadas a una manifestación españolista intentó interrumpir su actuación. Las artistas gallegas han agradecido las muestras de apoyo recibidas y han defendido la cultura y el respeto frente a los mensajes de odio.

El incidente tuvo lugar este miércoles, durante el concierto con el que las Tanxugueiras estaban llamadas a cerrar las fiestas de San Antolín. La actuación, prevista para las 20:45 horas en la Plaza Mayor de Palencia, comenzó finalmente con casi 40 minutos de retraso debido a la tensión generada en los alrededores del escenario.

Según varios asistentes y los vídeos difundidos en redes sociales, un grupo de manifestantes que había participado poco antes en una concentración españolista en apoyo a Ceuta se acercó al lugar del concierto y comenzó a increpar a las artistas. Entre los gritos que se escucharon figuran: “Hoy no se canta”, “Ceuta se defiende” y “Fuera, fuera, fuera”, en un intento de impedir que comenzara la actuación.

En redes sociales también circularon acusaciones sobre supuestos gritos de “Muerte a Galicia” y otras amenazas. Sin embargo, asistentes al concierto consultados sobre lo ocurrido desmintieron que se llegaran a proferir esas amenazas de muerte, aunque sí confirmaron el boicot y los abucheos dirigidos contra el grupo.

Pese a la tensión, las Tanxugueiras finalmente salieron al escenario y pudieron celebrar el concierto. Días después, han compartido un vídeo en sus redes sociales para agradecer el respaldo recibido desde Galicia y también desde Palencia: “Fue un momento muy desagradable lo que se vivió encima del escenario”, reconocieron. Pero las integrantes del grupo quisieron poner el foco en la respuesta posterior: “Todo el amor que estamos recibiendo tras ese día. Gracias, nos sentimos súper afortunadas”.

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Un agradecimiento especial al público de Palencia

Sabela Maneiro quiso destacar especialmente el papel de quienes habían acudido a la Plaza Mayor para disfrutar de la actuación: “Al pueblo palentino que estaba allí para vernos tocar, porque el respeto y la fuerza que nos dieron fue lo que hizo que nos subiéramos al escenario”, explicó. Para la artista, ese respaldo permitió que el episodio quedase finalmente “en un segundo plano” y que pudieran sacar adelante el concierto.

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Olaia Maneiro, por su parte, recordó que detrás de las tres integrantes existe todo un equipo que las acompaña: “Es importante visibilizar que no solo somos tres personas, sino que hay un equipo detrás que nos sostiene, que nos aconseja y que nos guía”.

“La cultura, el respeto y la educación tienen que prevalecer”

Aida Tarrío, la tercera integrante, aprovechó el mensaje para reivindicar el papel de la cultura frente a la confrontación. “La cultura, el respeto y la educación tienen que prevalecer por encima de todo si queremos ser una sociedad civilizada y sana”, afirmó.

Las artistas también consideraron importante no restar importancia a lo sucedido y llamaron a reflexionar sobre la proliferación de mensajes de odio y violencia, tanto verbal como física. “Son muy peligrosos”, advirtieron. Además, las Tanxugueiras enviaron su apoyo a otros artistas que han atravesado situaciones similares. “Sabemos que no somos nosotras solas”, señalaron.

El grupo cerró su mensaje con una reivindicación clara de su identidad cultural: “El mundo se está poniendo bastante oscuro”, apuntaron, antes de asegurar que continuarán llevando “nuestra lengua y nuestra cultura por el mundo” con todo el orgullo.