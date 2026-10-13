Raquel Noya Pontevedra, 13 OCT 2026 - 13:15h.

Primo Banksy retrata a Juan Carlos I desnudo en una calle de Bouzas, en Vigo, y utiliza sus memorias para cubrir sus genitales

La obra, titulada ‘O traxe novo do rei’, juega con el célebre cuento de Hans Christian Andersen en una nueva sátira sobre la monarquía

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Juan Carlos I aparece sin ropa y con sus memorias como única protección. Es la imagen que ha elegido el artista urbano gallego Primo Banksy para su última intervención en Vigo, una composición cargada de ironía que ha generado numerosos comentarios en las redes sociales. Bajo el título O traxe novo do rei, la obra convierte al rey emérito en protagonista de una nueva sátira sobre la monarquía.

La ilustración apareció este fin de semana en la rúa das Reyes, Heroínas da Reconquista, en el barrio vigués de Bouzas. El libro que cubre al antiguo monarca es Reconciliación, sus memorias publicadas a finales de 2025, que el artista utiliza como único elemento para preservar su intimidad. Primo Banksy ha dado a conocer la intervención en sus redes sociales y ha desvelado los materiales empleados: “Tinta china y fotocopia sobre papel kraft”.

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“La monarquía al desnudo”

La imagen ha despertado reacciones de seguidores que celebran la irreverencia de la propuesta. “Qué huevos, nunca mejor dicho”, escribe uno de los usuarios, mientras otro resume su interpretación con una frase: “¡La monarquía al desnudo!”.

También hay quien aprovecha la intervención para lanzar críticas a la institución monárquica y quien agradece al artista que haya llevado su trabajo hasta su barrio: “Justo en mi barrio”, comenta una seguidora, que recuerda además una anterior intervención que había dado al lugar un “bonito color lila”.

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Otros destacan la trayectoria del creador y sus obras anteriores. “Siempre una maravilla tu trabajo”, señala uno de ellos, que recuerda varias de sus intervenciones en otras ciudades. Entre las respuestas también abundan las bromas sobre la imagen del emérito.

El título elegido por Primo remite al cuento El traje nuevo del emperador, de Hans Christian Andersen, en el que un monarca queda en evidencia mientras los demás fingen admirar un traje inexistente. Una referencia que encaja con la lectura crítica de la obra y su juego con las apariencias del poder.

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Juan Carlos I, uno de sus blancos habituales

No es la primera vez que el artista dirige su mirada hacia el rey emérito. En 2020, cuando Juan Carlos I acababa de salir de España, Primo realizó en Valencia una intervención titulada El rey se cae. Dos años después volvió a representarlo en un busto que apareció en Santiago de Compostela durante una visita del monarca a Sanxenxo.

Con O traxe novo do rei, el creador regresa a la sátira monárquica con una imagen que no necesita grandes explicaciones: un rey desnudo y un libro convertido en su única prenda.

Primo Banksy, el artista gallego que convierte los muros en espacios de crítica social

Aunque su nombre artístico remite al célebre creador británico, Primo Banksy es un artista urbano gallego, natural de Lugo, que mantiene una estrecha relación con Vigo. Sus intervenciones combinan humor, referencias culturales y reivindicación política y social, con obras que aparecen en paredes y rincones urbanos al margen de los circuitos tradicionales de exposición.

El anonimato es una de sus señas de identidad. A través de sus creaciones, ha retratado a políticos como Mariano Rajoy, Pedro Sánchez y Donald Trump, además de abordar cuestiones como la violencia machista, la caza y la transformación del paisaje gallego.

En Vigo ha dejado varias piezas, especialmente en el Casco Vello. Entre ellas figuran un minotauro contemporáneo, una reinterpretación de Caminante sobre un mar de nubes para denunciar la proliferación de parques eólicos y otras imágenes que recuperan obras clásicas con una mirada actual.