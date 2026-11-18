La Policía Nacional ha confirmado que los avisos que han recibido diferentes colegios en Galicia se trata de avisos falsos

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La Policía Nacional ha efectuado en la mañana de este miércoles desalojos en colegios gallegos por falsos avisos de bomba, que, según fuentes consultadas, fueron recibidos de forma prácticamente simultánea a través del correo electrónico de las direcciones de los centros.

Aunque la alarma saltó primero en la ciudad de A Coruña, donde la incidencia de estos falsos avisos ha sido alta, la Jefatura Superior de Policía ha confirmado que tienen constancia de ellos en otros puntos del territorio, como Lugo.

Según las fuentes consultadas, el 'modus operandi' es similar a lo ocurrido hace unos días en Italia. Los centros educativos recibieron un correo electrónico con esta amenaza de bomba y, a continuación, las mismas direcciones de los centros se pusieron en contacto con la Policía Nacional.

Sobre los avisos recibidos en toda Galicia

Ante ello, los agentes activaron el protocolo habitual en estos casos, que pasa por desalojar los centros para realizar una revisión de estancias y aulas. Por el momento, la Policía no puede cuantificar el alcance de lo sucedido, dado que varios de los desalojos siguen en marcha.

Según ha confirmado el medio ‘La Voz de Galicia’, desde la Subdelegación del Gobierno ha confirmado que se han recibido diferentes avisos similares en centros educativos de toda Galicia, aunque por el momento no se puede concretar el número total de colegios afectados debido a que las actuaciones se reparten entre la Policía Nacional y la Guardia Civil según sus respectivas demarcaciones.

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El mismo medio ha recogido el testimonio de algunos de los alumnos que reconocen que fueron momentos de desconcierto y nerviosismo y que la alarma sonó cuando todavía estaban en clase. La preocupación se trasladó también a las familias, a quienes algunos alumnos pudieron llamar desde los móviles de sus compañeros para avisar de que estaban bien mientras otros esperaban noticias.