Anna, una camarera del bar Atenes de Manresa, afirma que atendió a un cliente y que la policía le mostró luego una foto suya

Sin rastro de 'El Ruso' en Cataluña tras un aviso que lo situaba en Manresa y movilizó a los Mossos y la Guardia Civil

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Camisa verde, chaqueta negra y una mochila a la espalda. Así describe Anna, una camarera del bar Atenes de Manresa, al hombre que atendió este lunes por la mañana y que está convencida de que era Manuel Ferrero Álvarez, conocido como 'El Ruso', el fugitivo al que busca la Policía Nacional desde hace seis días por el tiroteo a una menor de 17 años y la explosión de una mochila bomba que acabó con la vida de un agente y su perro policía en Oviedo.

El episodio tuvo lugar alrededor de las 08:30 horas en el establecimiento, situado en el paseo de Pere III de Manresa. Según ha relatado la trabajadora a 'Regió7', el hombre entró con aparente normalidad y pidió un cortado. "Yo no conocía a esta persona. Ha entrado como un cliente normal y lo he atendido. Eran alrededor de las ocho y media de la mañana y me ha pedido un cortado", explica. Anna no sospechó de él, ya que estaba ocupada atendiendo a otros clientes en una mesa del exterior.

Cuando llegó el momento de pagar, el hombre le dijo que iba a salir un instante para sacar dinero, porque no llevaba efectivo. "Me ha dicho que se marchaba a sacar dinero para pagarme el café. Me he quedado con su cara porque en aquel momento era simplemente un cliente que me debía un café", recuerda. Sin embargo, no regresó al establecimiento.

La camarera reconoció al hombre al ver una fotografía de 'El Ruso'

Anna no supo nada más de aquel cliente hasta unos 45 minutos después, cuando dos agentes de paisano de la Guardia Civil se presentaron en el bar con una fotografía del fugitivo. Al verla, la trabajadora reconoció al hombre al que había servido el cortado poco antes. Su descripción incluía una "camisa verde por dentro", una chaqueta negra y una mochila a la espalda.

La posibilidad de haber atendido al hombre acusado de provocar la muerte de un policía y su perro y de disparar contra una menor le provocó miedo. "Después de que llegara la Policía, sí, me entró un poco de temor", confesó. La camarera explicó también que llegó a pensar en lo que podría ocurrir si el fugitivo regresaba al establecimiento: "¿Y si vuelve y sabe que aquí ha venido la Policía? Puede pensar que yo les he contado algo. Eso sí que me dio un poco de miedo". Por precaución, ha preferido no facilitar su apellido ni aparecer en fotografías "por lo que pueda pasar". A raíz de su reconocimiento, los agentes solicitaron las grabaciones de las cámaras de seguridad del bar para tratar de confirmar si el hombre que aparece en ellas es realmente Manuel Ferrero. La investigación mantiene así abierta la pista de Manresa, aunque la identidad del cliente todavía no está confirmada.

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Dos trenes de Rodalies inspeccionados sin localizar al fugitivo

La alerta también motivó un importante dispositivo en la red ferroviaria catalana. Efectivos de la Guardia Civil y los Mossos d'Esquadra inspeccionaron dos trenes de la línea R4 procedentes de Manresa a su paso por Montcada i Reixac. Los pasajeros tuvieron que abandonar los convoyes para que los agentes pudieran comprobar sus identidades y revisar el interior con ayuda de unidades caninas y equipos especializados. No encontraron rastro del sospechoso. La intervención obligó además a interrumpir temporalmente la circulación entre Montcada Bifurcació y Manresa, un servicio que no se recuperó hasta las 13:30 horas.

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Pese a este resultado negativo, la Guardia Civil mantiene abiertas las pesquisas y trabaja para verificar los testimonios. Según ha trasladado el cuerpo, los investigadores están dando credibilidad al aviso mientras comprueban su veracidad por motivos de seguridad. La identidad del hombre que acudió al bar Atenes todavía no está confirmada y la Policía Nacional mantiene activa la búsqueda de Ferrero en todo el territorio nacional.

Seis días en busca del autor de la explosión mortal de Oviedo

Manuel Ferrero desapareció el martes 10 de noviembre, después de disparar presuntamente contra una joven de 17 años en el barrio ovetense de Villafría. Poco después, una mochila con un artefacto explosivo detonó durante la intervención policial en el edificio de la calle Rafael Urrusti. La explosión causó la muerte del subinspector de Guías Caninos Juan José Rodríguez y de su perro policía, Deny, además de dejar gravemente herido a otro agente de los TEDAX. El sospechoso consiguió huir antes de ser localizado y desde entonces permanece en paradero desconocido.

El dispositivo de búsqueda llegó a reunir a unos 300 agentes y ha incluido controles en carreteras y estaciones, batidas en zonas boscosas y registros en distintos puntos de Asturias y otras comunidades. Los investigadores consideran que Ferrero puede ser especialmente peligroso y no descartan que lleve armas de fuego e incluso más explosivos. Seis días después de la tragedia de Villafría, el posible avistamiento en Manresa abre una nueva línea de investigación mientras los agentes tratan de comprobar si el cliente que se marchó sin pagar un cortado era realmente 'El Ruso'.