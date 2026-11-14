Desalojan parcialmente la Puerta del Sol tras hallarse dos maletas sospechosas

Los TEDAX se encuentran analizando objeto sospechoso que se ha encontrado en las inmediaciones del centro comercial El Corte Inglés

Nuevas alertas por bultos sospechosos en diferentes puntos de España: cortes en el Metro de Madrid y falsa alarma en Mataró

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La Puerta del Sol se encuentra desalojada parcialmente tras el aviso de dos maletas sospechosas. Los TEDAX se encuentran analizando los objetos que se ha encontrado en las inmediaciones del centro comercial El Corte Inglés, según 'Tele Madrid'. Al parecer, dos maletas abandonadas en la plaza han levantado las sospechas y los agentes han procedido a evaluar la zona sobre las 20:30 horas.

La Policía está procediendo a registrar la zona con perros especialistas en explosivos para verificar la amenaza. Los TEDAX podrían realizar una deflagración controlada en las inmediaciones.

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Se desconoce si se trata de una falsa alarma

De momento, se desconoce si se trata de una falsa alarma. Durante los últimos días, se han registrado falsos avisos de bomba en varios puntos de la región y en otras comunidades autónomas.

En redes sociales, numerosas personas han compartido fotos y vídeos de la Puerta del Sol vacía tras la intervención policial que ha sorprendido a las personas que estaban paseando por la zona.

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El protocolo contempla que tras tener asegurada la zona, un agente coloca un aparato de rayos X portátil junto a la maleta para obtener una imagen de su interior sin abrirla. Posteriormente, un robot especializado guiado por control remoto se acerca al objeto, alzándolo en el aire.