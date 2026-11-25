Raquel Noya A Coruña, 25 NOV 2026 - 18:30h.

La Tarxeta Xente Nova y la tarifa +65 seguirán permitiendo viajar gratis en los transportes adheridos durante el próximo 2027

La medida beneficiará a menores de 21 años y mayores de 65 y se mantendrá en autobuses interurbanos, barcos de la ría de Vigo y trenes de Ferrol

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Moverse en transporte público por Galicia seguirá siendo gratuito para miles de jóvenes y mayores durante el próximo año. La Xunta ha decidido prolongar hasta diciembre de 2027 los programas que permiten viajar sin coste a los menores de 21 años y a las personas mayores de 65, una medida con la que busca aliviar el gasto de las familias y facilitar los desplazamientos habituales.

El acuerdo supone destinar cerca de 19 millones de euros en 2027 a mantener estas bonificaciones. Los usuarios podrán continuar beneficiándose de las ventajas en los servicios incluidos en el programa, con un límite de hasta 60 desplazamientos mensuales.

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La gratuidad se aplica a los autobuses interurbanos, al transporte marítimo de la ría de Vigo y a los trenes de cercanías del área de Ferrol, dentro de las condiciones establecidas para cada modalidad.

Cómo viajar gratis en Galicia si tienes menos de 21 años o más de 65

La Xunta mantendrá dos programas diferentes en función de la edad de los viajeros:

Menores de 21 años: podrán seguir utilizando la Tarxeta Xente Nova (TXN), que permite realizar hasta 60 viajes gratuitos al mes en los transportes adheridos. La iniciativa se puso en marcha en 2016 para reducir los gastos de movilidad de los jóvenes y sus familias, especialmente en desplazamientos relacionados con los estudios y otras necesidades cotidianas.

podrán seguir utilizando la que permite realizar hasta 60 viajes gratuitos al mes en los transportes adheridos. La iniciativa se puso en marcha en 2016 para reducir los gastos de movilidad de los jóvenes y sus familias, especialmente en desplazamientos relacionados con los estudios y otras necesidades cotidianas. Mayores de 65 años: conservarán las ventajas de la tarifa +65, implantada en 2024 para facilitar los desplazamientos de este colectivo. Las bonificaciones se aplican al realizar el viaje en los servicios incluidos en el programa.

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De esta forma, ambos colectivos podrán seguir beneficiándose de las medidas durante todo 2027. En el caso de los jóvenes, el sistema funciona a través de la Tarxeta Xente Nova, mientras que para los mayores se mantiene el descuento asociado a la tarifa específica para su edad.

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Más de 160 millones para sostener el transporte público gallego

La ampliación de estas bonificaciones se enmarca en la financiación del Plan de Transporte Público de Galicia, que supera los 160 millones de euros anuales. Este programa sostiene diferentes servicios de movilidad en la comunidad, desde las conexiones interurbanas hasta el transporte escolar, integrado y adaptado.

La renovación de la gratuidad para jóvenes y mayores forma parte de las medidas de la Administración autonómica para fomentar el uso del transporte colectivo y reducir el coste que supone desplazarse para determinados grupos de población.