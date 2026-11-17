Raquel Noya A Coruña, 17 NOV 2026 - 13:50h.

Los dispositivos se entregarán a las familias con bebés y menores de dos años sin necesidad de solicitarlos y funcionarán sin conexión a internet ni teléfono móvil

Los sensores detectarán mediante presión y peso si el pequeño sigue en su sillita al apagar el motor y activarán una alarma progresiva si es el caso

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Un despiste de unos minutos puede convertirse en una tragedia cuando un niño permanece dentro de un vehículo, especialmente en los días de calor. Para tratar de evitar que se repitan situaciones de este tipo, la Xunta de Galicia distribuirá gratuitamente 40.000 sensores capaces de detectar si un menor continúa en su sillita una vez que el coche ha terminado su trayecto.

La iniciativa, anunciada este lunes por el presidente gallego, Alfonso Rueda, tras la reunión del Consello de la Xunta, busca reforzar la seguridad de los más pequeños y ofrecer a las familias una herramienta de prevención. Galicia pretende convertirse así en la primera región europea en poner a disposición de los padres estos dispositivos de forma gratuita, adelantándose a una futura exigencia comunitaria.

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Un sistema que funciona sin móvil ni conexión a internet

El mecanismo es sencillo. Se trata de una alfombrilla con un sensor de presión y peso que se coloca debajo de la silla infantil. Si el sistema detecta que el pequeño continúa sentado en ella después de apagar el vehículo, activa una alarma acústica cuya intensidad va aumentando para advertir al conductor.

Una de sus principales ventajas es que funciona de manera autónoma. No necesita aplicaciones móviles, cobertura telefónica ni conexión a internet, por lo que puede utilizarse en cualquier lugar, independientemente de las condiciones de conectividad.

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La distribución comenzará con 40.000 unidades, cuya adquisición supondrá una inversión de 1,35 millones de euros por parte de la Consellería de Política Social.

Los dispositivos llegarán a las familias por dos vías. Los padres de bebés recién nacidos los recibirán a través de la Cesta Benvida, el paquete de productos que se entrega en los hospitales gallegos tras el nacimiento. Además, las familias con niños menores de dos años podrán recogerlos a través de los servicios de pediatría de los centros de salud.

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La Xunta quiere que el reparto sea lo más directo posible, sin que los progenitores tengan que realizar trámites ni presentar una solicitud específica.

La medida se dirige especialmente a los menores de entre cero y dos años, una etapa en la que dependen completamente de los adultos para sus desplazamientos y cuidados.

Una medida para evitar tragedias como la ocurrida en Brión

La iniciativa adquiere especial relevancia después de episodios tan dramáticos como el fallecimiento de una niña de dos años en Brión (A Coruña), que murió tras permanecer olvidada en el interior del vehículo de su padre durante varias horas el pasado mes de mayo.

El hombre había acudido a trabajar a su negocio y, al parecer, no se percató de que la pequeña seguía en el coche. El aviso a los servicios de emergencias llegó alrededor de las 17:00 horas, cuando se movilizaron distintos efectivos para atender a la menor. Fue trasladada al PAC de Bertamiráns, en el municipio vecino de Ames, donde se confirmó su fallecimiento. Las primeras hipótesis apuntaron a las altas temperaturas y la deshidratación como posibles causas de la muerte.

El padre reconoció que había dejado a la niña en el vehículo durante su jornada laboral. Tras conocerse el desenlace, también se desplazaron efectivos del Grupo de Intervención Psicológica en Catástrofes y Emergencias (GIPCE) para prestar apoyo a la familia.

Con este nuevo sistema, Galicia pretende reducir el riesgo de que un olvido tenga consecuencias irreversibles. La iniciativa también se adelanta a la normativa europea que contempla la incorporación obligatoria de sistemas de alerta de este tipo en los vehículos nuevos a partir de 2031. La particularidad del programa gallego es que permitirá utilizar esta tecnología también en coches que ya están circulando.