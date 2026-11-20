Raquel Noya A Coruña, 20 NOV 2026 - 18:29h.

La iniciativa incluye alojamiento, pensión completa, transporte en autobús y actividades de convivencia entre el 23 de diciembre y el 7 de enero

Los participantes podrán elegir entre una estancia de 16 días o dos turnos de ocho días en las residencias de O Carballiño (Ourense) y Panxón (Pontevedra)

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La Navidad no siempre es una época de encuentros y celebraciones para todos. Para muchas personas mayores que viven solas, estas fechas pueden acentuar la sensación de aislamiento y convertir unos días tradicionalmente familiares en jornadas especialmente difíciles. Para combatir esa soledad, la Xunta de Galicia vuelve a poner en marcha el programa Xuntos polo Nadal, que permitirá a 270 mayores de 60 años compartir las fiestas con otras personas y disfrutar de unos días de convivencia.

El plazo para solicitar una de las plazas ya está abierto y permanecerá disponible hasta el próximo 30 de noviembre. La iniciativa se desarrollará entre el 23 de diciembre de 2026 y el 7 de enero de 2027 en dos residencias de tiempo libre de Galicia: la de O Carballiño, en Ourense, y la de Panxón, en Nigrán (Pontevedra).

Tres opciones para pasar las fiestas acompañado

La convocatoria contempla 130 plazas en O Carballiño, destinadas a personas procedentes de las provincias de A Coruña y Ourense, y otras 140 en Panxón, para solicitantes de Pontevedra y Lugo.

Los participantes podrán elegir entre tres modalidades de estancia: pasar las Navidades completas, desde el 23 de diciembre hasta el 7 de enero, o acudir únicamente a uno de los dos periodos de ocho días. El primero comprenderá del 23 al 30 de diciembre y el segundo, del 31 de diciembre al 7 de enero.

La propuesta va más allá de ofrecer un alojamiento durante las celebraciones. Los beneficiarios tendrán pensión completa, transporte de ida y vuelta en autobús desde las principales ciudades gallegas y un programa de actividades de animación sociocultural para favorecer la convivencia y las relaciones entre los asistentes.

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Quién puede solicitar una plaza y cómo hacerlo

Para participar es necesario tener al menos 60 años, estar empadronado en Galicia o residir en la comunidad, vivir solo en el domicilio y no disponer de compañía con la que pasar las fiestas navideñas. También se exige que los solicitantes puedan valerse por sí mismos.

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A la hora de adjudicar las plazas, la Xunta dará prioridad a las personas que hayan perdido a su cónyuge o a la persona con la que convivían durante los dos últimos años. También tendrán preferencia los solicitantes de mayor edad y quienes no hayan participado en anteriores ediciones del programa.

Las solicitudes podrán presentarse hasta el 30 de noviembre por internet, a través del formulario habilitado en la sede electrónica de la Xunta, o presencialmente en las oficinas de atención a la ciudadanía y los registros habilitados.

La documentación deberá incluir la declaración responsable y el informe social correspondientes, disponibles en los modelos oficiales de la convocatoria.

Con esta nueva edición de Xuntos polo Nadal, el Gobierno gallego busca que las personas mayores que afrontan las fiestas sin compañía puedan encontrar un espacio de convivencia y compartir la Navidad y el comienzo del año con otras personas en una situación similar.