María Becerra sufre un embarazo ectópico y pierde el bebé que estaba esperando: "Ansiábamos ser padres"

Un embarazo ectópico tiene lugar cuando el embarazo crece fuera del útero, lo que suele resultar en un aborto espontáneo. Los embarazos ectópicos no pueden continuar con normalidad, por lo que el óvulo fecundado no puede sobrevivir, y el aumento de tejido puede provocar sangrado que ponga en riesgo la vida de la madre si no se trata.