El perro del actor Ronn Moss acapara los flashes en la alfombra roja del Festival de Venecia

Los protagonistas de 'Love', la nueva película del director noruego Dag Johan Haugerud han pisado este viernes la alfombra roja del Festival de Cine de Venecia, aunque los flashes de las cámaras han sido acaparados por un invitado de excepción en el Lido: el perro del actor Ronn Moss, miembro del reparto de la telenovela estadounidense 'The Bold and the Beautiful'.