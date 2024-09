Harvey Weinstein, hospitalizado para una cirugía cardíaca de emergencia

Weinstein, que ha negado haber tenido encuentros sexuales no consensuales con nadie, fue declarado culpable de violación en febrero de 2020. El Tribunal de Apelaciones de Nueva York anuló la condena en abril y encontró que Weinstein no obtuvo un juicio justo porque un juez indebidamente permitió el testimonio de los acusadores; no fue acusado formalmente de agresión.