El abogado de Josep Santacana desvela cómo se encuentra tras confirmarse su ingreso en prisión

Ahora, sólo le queda apelar a la sala segunda del Tribunal Supremo, tal y como ha confirmado su abogado Juan Segarra, que ha desvelado a Europa Press cómo se encuentra el empresario ante este inesperado varapalo que podría significar su ingreso en prisión si el Supremo no les da la razón: "Está indignado y preocupado porque no entendemos el sentido de la sentencia. Esperábamos que se estimase alguno de los motivos, pero no ha sido así. Recurriremos al Supremo", ha afirmado.