Arantxa Sánchez Vicario, condenada a dos años de cárcel por urdir una trama para eludir una deuda

Durante el juicio, la extenista echó toda la culpa a su exmarido, con quien está en proceso de divorcio en Nueva York. Ante la justicia declaró que su "marido llevaba todos los temas. A raíz de todo lo que he visto me he arrepentido y he reconocido los hechos. Quiero que se sepa la verdad. No pagué porque mi marido dijo que no lo hiciera. No tengo conocimiento ni de patrimonio ni sociedades. Me fie de mi marido. Al principio gestionaba mi patrimonio mi padre y a partir de 2009 lo gestiona mi marido", dijo, insistiendo en que había pagado ya 1.9 millones de euros.