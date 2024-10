Sobre su discreto romance, Iniesta confesó a Jesús Calleja en una entrevista cómo fue su primer encuentro: "Yo le eché el ojo y fue un flechazo mortal", desveló. El futbolista explicó que se conocieron en 2007 y que su amor no surgió en el acto, que tuvo que pasar mucho tiempo para que Anna finalmente decidiera comenzar una relación con él. "Me hizo sufrir porque no me daba bola. Lo mío fue un flechazo, pero ella se fue enamorando... Y eso tiene un proceso", se sinceró en Planeta Calleja.