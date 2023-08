Consternación por la muerte del tiktoker VonViddy: se quitó la vida tras luchar contra una enfermedad mental

VonViddy aseguró, horas antes del suicidio, que él "perdió su larga batalla contra una enfermedad mental" y agregó que quería "concienciar" a sus seguidores. Estas fueron sus palabras completas: " Quiero ser recordado como un creador de vídeos que hacían reír a la gente y como un creador de música. Que me recuerden también como un monitor de campamento que ayudó a muchos pequeños a crear recuerdos felices. Preferiría no ser recordado como un adicto y alcohólico que hizo pasar a su familia por un infierno".

"Pero, por desgracia, eso también forma parte de mí. Me siento muy agradecido por tener tantos seguidores. Ustedes significan mucho para mí. Considerando todo, he tenido una vida fantástica. Tengo que visitar el otro lado del mundo, he hecho toneladas de amigos en todos los ámbitos de la vida. No tengo nada de qué quejarme, no tengo nada más que paz y amor para todos y cada uno de vosotros".