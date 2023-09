No obstante, ha recordado cómo se debe actuar en caso de terremoto previamente, durante y después del temblor . "Los terremotos no se pueden predecir, pero sí que podemos prevenir accidentes o situaciones de peligro. Lo más importante es mantener la CALMA ", han indicado, adjuntando una guía de la Junta de Andalucía con consejos ante estos desastres naturales.

Antes del terremoto, aconsejan en la guía: "Ten preparadas: linternas, agua embotellada, botiquín, radio con pilas, silbato, extintor"; "disminuye los riesgos: asegura objetos que puedan causar daños: cuadros, librerías, lámparas, espejos…"; "no coloques objetos pesados en zonas altas: macetas, libros, jarrones…"; "ensaya con tu familia cómo actuar: identifica zonas seguras y salidas de emergencia"; "aprende a cerrar llaves de agua, gas y luz" y "usa el teléfono 112 en caso de emergencia".

En el exterior , "retírate de edificios, muros y postes eléctricos. ¡Cuidado con el tráfico!", alertan. Además, insisten en la importancia de mantener la calma: "No huyas despavorido ni entres en pánico". Si te encuentras en el coche , "para en lugar seguro y permanece en el interior". Y si estás en una silla de ruedas, "frena y protege la cabeza con los brazos".

Una vez pasado el temblor, destacan las siguientes recomendaciones: "cierra llaves de agua, luz y gas"; "utiliza las escaleras, nunca el ascensor"; "cálzate, no salgas descalzo para evitar heridas"; "aléjate y no entres en edificios dañados"; "si quedas atrapado, usa tu silbato o golpea con un objeto para indicar tu posición"; "comprueba si hay heridos, no los muevas salvo peligro inminente".