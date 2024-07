Así es Kai, la nieta de Donald Trump que ha entrado en campaña: alaba a su abuelo y comparte con él su pasión por el golf

Kai Trump llegó sin estar en el programa de la Convención a "contar un lado de mi abuelo que la gente no ve. El que nos da caramelos y refrescos cuando nuestros padres no miran. El que me llama mientras estoy en el instituto para preguntarme qué tal me va en el golf”, dijo la joven, ante los medios en Milwaukee, sede de ese encuentro que comenzó el lunes y se clausura este jueves.