Los acusados de los atentados del 11-S aceptan su culpabilidad para evitar la pena de muerte

Los términos y condiciones específicos del acuerdo con los tres acusados en los peores atentados terroristas en EEUU no se conocen al detalle, pero 'The New York Times', ha explicado que se declararán culpables de cargos de conspiración a cambio de recibir una sentencia de cadena perpetua en vez de cadena de muerte, en un juicio que tendrá lugar en la base de Guantánamo, en Cuba.