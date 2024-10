Volkswagen planea cerrar tres plantas en Alemania y recortar miles de empleos: "No somos productivos"

Según las declaraciones de la líder sindicalista recogidas por DPA, las plantas restantes de Volkswagen en Alemania se reducirán según el plan de la dirección, al tiempo que la dirección también estaría planeando un recorte salarial general . Cavallo y otros líderes sindicales del grupo automovilístico alemán prometieron " una feroz resistencia a los recortes ". "Solo puedo advertir a todos los miembros de la junta directiva y a todos los que están en la cima de la empresa: no se metan con nosotros, con la fuerza laboral de Volkswagen", ha dicho la sindicalista este lunes.

Los ejecutivos de Volkswagen han salido a defender este lunes sus planes de recorte de costes, aunque no comentaron directamente los informes que detallan que la compañía eliminaría decenas de miles de empleos. Así pues, el consejero delegado de la marca Volkswagen, Thomas Schäfer , ha dicho en un comunicado que los costes en las plantas en Alemania se han vuelto particularmente altos .

"No podemos continuar como antes", ha sostenido Schäfer. " No somos lo suficientemente productivos en nuestras plantas alemanas y nuestros costes de fábrica son actualmente entre un 25% y un 50% más altos de lo que habíamos planeado. Esto significa que las plantas alemanas individuales son el doble de caras que la competencia", ha asegurado. El comunicado fue publicado poco después de las declaraciones de la directora del comité de empresa de Volkswagen, Daniela Cavallo.

"Sin medidas integrales para recuperar la competitividad, no podremos permitirnos realizar inversiones significativas en el futuro", ha indicado por su parte en un comunicado, el director de recursos humanos de Volkswagen, Gunnar Kilian. Sin embargo, no se ha referido directamente a estas afirmaciones y no proporcionó detalles sobre las medidas específicas de reducción de costes que el fabricante de automóviles está considerando. "El hecho es que la situación es grave y la responsabilidad de los socios negociadores es enorme", ha añadido. "Nos atenemos al principio acordado con la cogestión de que la discusión sobre el futuro de Volkswagen debe llevarse a cabo primero internamente con nuestros socios negociadores", ha ahondado. Por ello, Volkswagen ha anunciado "propuestas concretas para reducir los costes laborales" antes de las negociaciones colectivas programadas con los líderes sindicales el miércoles.