El fin del régimen de los Al Assad en Siria ha devuelto a la actualidad política la situación de miles de refugiados en territorio europeo. Once países -entre ellos Alemania y Francia- se han apresurado a revisar sus políticas de asilo y han paralizado las solicitudes en curso de forma que ya no aceptarán nuevas. No es el caso de España en donde el Gobierno ha anunciado que descarta suspender los trámites. Informa Marta de la Chica.