Benjamin Netanyahu y Donald Trump hablan de la necesidad de "completar la victoria" de Israel"

Netanyahu ha asegurado que su gabinete está "trabajando con energía y con la debida consideración para garantizar la seguridad de todos los países de la región y la estabilidad y seguridad de todas" sus fronteras, si bien "esto no quiere decir que no haya desafíos por delante" en relación con Irán y "sus sangrientos aliados", así como ante "posibles amenazas adicionales porque la realidad es dinámica y cambia rápidamente".

"Hace un año dije algo sencillo: queremos cambiar la faz de Oriente Próximo, y lo estamos haciendo. Siria no es la misma Siria, Líbano no es el mismo Líbano, Gaza no es la misma Gaza, y la cabeza del eje, Irán, no es el mismo Irán; también ha sentido el poder de nuestro brazo", ha sostenido.