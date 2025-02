Ucrania no está dispuesta a entregar su futuro

Explica que Ucrania puede estar dispuesta a ceder, pero "no a entregar su futuro". "Para los ucranianos creo que hay una gran parte de la población que estaría dispuesta a ceder algunos territorios, pero no a entregar el futuro. Quieren seguir existiendo como país ", subraya.

En medio de este inicio de negociación, el nuevo secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth , ha asegurado que es "poco realista" el ingreso de Ucrania en la OTAN y que vuelva a tener las fronteras de 2014, algo que no parece muy positivo para un arranque de negociación.

"Es muy llamativa la manera que tiene Estados Unidos de encarar las negociaciones porque de entrada está entregando muchas cosas. Mientras Rusia está diciendo lo que no está dispuesta a entregar, cosa que es muy normal al inicio de una negociación, Estados Unidos está ya dando por hecho que Ucrania no puede entrar en la OTAN y que no puede conservar las mismas fronteras legales que tenía antes de la guerra", opina Colás al respecto.