En unas imágenes de la cadena ‘TodoNoticias’ que no se vieron en la televisión argentina , cuando estaba a punto de acabar la entrevista se produjo una pregunta que no estaba en el guion autorizado por Milei y su equipo.

El momento, sin embargo, no gustó y el ministro de Economía paró la grabación , advirtiendo a Milei de las implicaciones legales. Su respuesta , no obstante, se censura .

La entrevista estuvo marcada desde el inicio por la peculiar personalidad de Milei, que durante su discurso insistió en que él no promocionó la criptomoneda ‘$LIBRA’: “Yo lo que hice es que lo difundí . Por querer darle una mano a esos argentinos , me cobré un cachetazo”, aseveró.

“Yo no tengo nada que ocultar, no hice nada malo (...) No me voy a estar escondiendo detrás de esa excusa. Claro que el tuit lo publiqué yo. Por eso lo fijé", ha aseverado.