Al ser preguntado sobre si se arrepintió y por eso borró la publicación, ha manifestado que "en medio pasan un montón de cosas", puesto que algunas personas empezaron a decir que le habían hackeado la cuenta. "Lo cual es falso, yo no tengo nada que ocultar, no hice nada malo (...) No me voy a estar escondiendo detrás de esa excusa. Claro que el tuit lo publiqué yo. Por eso lo fijé", ha aseverado.