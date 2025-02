“Mentalmente es muy difícil trabajar. Cada vez que recibimos un aviso sabemos que en cada casa hay gente. Como en un domicilio en que había toda una familia: el padre, la madre y tres niños pequeños”, expresa un bombero ucraniano, explicando que “ no tuvieron oportunidad de sobrevivir porque una bola de fuego engulló la casa, la calle y el patio. No había por dónde huir y se quemaron vivos”.

No obstante, la desconfianza hacia la vecina Rusia después de esta invasión siempre permanecerá: "Hay esperanza, siempre hay esperanza. ¿Pero estaremos tranquilos si termina la guerra o incluso si se congela? No. No vamos a estar tranquilos porque los rusos están muy cerca y ya no hay confianza en ellos”, subraya.