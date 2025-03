Aunque no lo especifica, el posteo de Trump en su red Truth Social se produce en vísperas de que el martes los groenlandeses acudan a las urnas para votar en unas elecciones parlamentarias en las que se dirime su relación con Dinamarca, pero en las que ningún partido apoya la idea de pasar a formar parte de Estados Unidos .

Aun así, y pese a que esa eventual alianza con Estados Unidos no se vota en estos comicios, Trump dice al pueblo groenlandés: «Si así lo deciden, ¡les daremos la bienvenida como parte de la Mayor Nación nunca habida en el Mundo, los Estados Unidos de América!».

Los sondeos también han mostrado que la mayoría de los groenlandeses quiere la independencia , pero no a cualquier precio y no si supone una pérdida del nivel de vida de un territorio del que el 40 % de los ingresos los aporta el Estado danés.

«Groenlandia es nuestra. No queremos ser estadounidenses, tampoco daneses, somos groenlandeses. Los estadounidenses y su líder deben entenderlo. No estamos en venta y no pueden comprarnos sin más, porque nuestro futuro lo decidimos nosotros en Groenlandia», dijo esta semana el presidente groenlandés, el socialista Múte B. Egede, en línea con anteriores declaraciones suyas.