"Después avanzaremos hacia un alto el fuego total", ha asegurado, al tiempo que ha indicado que durante la jornada han tenido "una conversación muy interesante" sobre los elementos "para lograrlo", indicando que Putin "ha estado de acuerdo con el enfoque" y "no quería ver más muertes en el campo de batalla. "Así que han sido estos dos grandes líderes uniéndose por el bien de la humanidad" , ha agregado.

En una entrevista con la cadena de televisión Fox News, ha manifestado que cree que "los rusos ya se han puesto de acuerdo" a la hora de detener los ataques contra la infraestructura energética y en el aspecto marítimo, en particular en el mar Negro. "Tengo la esperanza de que los ucranianos también lo estén", ha agregado.

El enviado estadounidense ha destacado la "elección" de Trump de imponer "la paz mediante la fuerza" y de que "no hay alternativas a una paz buena y una paz duradera", que es lo "importante para ambas partes".

Por otro lado, el inquilino de la Casa Blanca, que también ha realizado una entrevista con la cadena de televisión Fox News, ha negado que Putin le exigiera paralizar la ayuda militar a Kiev para alcanzar el mencionado acuerdo: "No. No lo hizo. No hablamos de ayuda", ha zanjado.