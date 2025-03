El juicio por los asesinatos cometidos por Prosper reveló detalles estremecedores . La hermana menor del joven fue hallada debajo de una mesa, donde se intentó esconder antes de ser ejecutada con un tiro en la cabeza. Además, el criminal colocó un libro titulado 'Cómo matar a tu familia' junto a las piernas de su madre después de acabar con ella. Y a su hermano le asestó más de 100 puñaladas mientras este suplicaba que no le matara. Prosper incluso llegó a grabar con antelación un vídeo en el que manifestó su intención de disparar a su hermana en la cara.

La f iscalía describió a Prosper como un joven 'geeky' y "socialmente aislado" . El criminal abandonó su formación académica en marzo de 2023 y pasaba la mayor parte del tiempo navegando en internet o en el gimnasio. Los psiquiatras forenses consideran que padece un trastorno del espectro autista no diagnosticado previamente, pero determinaron que no afectó su capacidad de comprender la gravedad de sus acciones.

Prosper tuvo que comparecer por obligación ante el tribunal tras negarse a acudir a una audiencia. Además, el miércoles, cuando fue condenado, se negó a ponerse de pie mientras se dictaba sentencia. La jueza no lo condenó de por vida, apuntan medios locales, porque no cometió la masacre en el colegio y porque tenía 18 años recién cumplidos. No obstante, se le impuso la pena mínima de 49 años de prisión.