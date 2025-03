España trabaja para llegar a invertir el 2 por ciento del PIB en defensa lo antes posible, pero todavía no hay ningún compromiso concreto, según han indicado fuentes del Gobierno, después de que el secretario general de la OTAN, Mark Rutte , afirmara que varios países europeos aspiran a alcanzar esta cifra en verano.

Durante un coloquio celebrado en el centro universitario 'Warsaw School of Economics' (Varsovia) este miércoles, Rutte mencionó la disposición de España y otros países a alcanzar el requisito de la alianza atlántica de invertir el equivalente al 2 % del PIB en defensa.

El secretario general de la OTAN señaló a continuación que también otros países, como Portugal e Italia, están siendo escenario de este tipo de debates. Fuentes del Gobierno han precisado a EFE al respecto: "Estamos trabajando por llegar al compromiso del 2 % lo antes posible. Pero no hemos llegado a ningún compromiso concreto. Aún estamos en ello. Cuando haya algo lo trasladaremos a la opinión pública".

En ese coloquio, el secretario general de la OTAN advirtió asimismo de que no solo los aliados del flanco oriental de la OTAN corren peligro ante un ataque ruso, porque "con la última tecnología de misiles saliendo de Rusia, la diferencia de un ataque contra Varsovia o un ataque en Madrid son diez minutos".

"Sí, hay algunos países que todavía no han alcanzado el 2 % (de gasto). Me gustaría poder decir que desde que asumí el cargo (de secretario general) el 1 de octubre las cosas empezaron a cambiar. Pero eso no es cierto, algo ocurrió el 20 de enero en EE.UU. y mirad lo que ha pasado a continuación", bromeó.