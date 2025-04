No obstante, los jueces destacan que, a pesar de que la víctima recibió 75 puñaladas, no se le aplicó al procesado el atenuante de crueldad ya que el número de puñaladas, para los miembros del tribunal, no habría sido "una manera de infligir cruelmente dolor o mutilar a la víctima", sino "una consecuencia de la inexperiencia e incapacidad de Turetta". "La dinámica del asesinato de Giulia Cecchettin no permite deducir con certeza y más allá de toda duda razonable que Turetta quisiera infligir un sufrimiento gratuito y adicional a la víctima. Y el número de puñaladas infligidas no puede valorarse en sí mismo para este fin", han detallado los jueces, que revisaron las imágenes captadas por una cámara de seguridad que mostraban cómo el joven atacaba a su exnovia.