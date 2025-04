El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, tras los últimos ataques del Kremlin a civiles, ha invitado a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, a viajar a Kiev para "entender qué está pasando" sobre el terreno antes de tomar cualquier tipo de decisión que pueda afectar al conflicto, en pleno proceso de deshielo con Rusia . El líder ucrania, que todavía no se ha repuesto de la humillación al que republicano lo sometió a Zelenski en su visita a la Casa Blanca, cree que en Washington prevalece la narrativa rusa sobre el conflicto.

Zelenski ha subrayado que "no se puede confiar en Putin", algo que le habría dicho ya "muchas veces" a Trump, y ha descartado que el presidente ruso quiera "acabar la guerra" o que Ucrania sea un país independiente.

El mandatario ucraniano cree incluso que "la narrativa rusa prevalece en Estados Unidos", si bien no ha criticado directamente a Trump o a ningún otro alto cargo que haya podido replicar teorías de Moscú. "¿Cómo es posible ver lo que estamos perdiendo o sufriendo (...) y creer que no son los agresores, que no empezaron esta guerra?", ha preguntado.