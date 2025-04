"No tengo prisa por hacerlo porque creo que Irán tiene la oportunidad de tener un gran país y de vivir feliz sin muerte", ha matizado

Trump recalca que "Irán no puede tener un arma nuclear" y afirma que, si no hay diálogo, "hay una segunda opción" que cree que "sería muy mala para Irán"

Joe Biden, sobre Donald Trump: “Esta nueva administración ha causado muchísimo daño y destrucción”

Donald Trump sigue revolucionando el panorama geopolítico y económico internacional. Ahora, en medio de su guerra comercial, el presidente estadounidense ha descartado que haya "desechado" un plan del Gobierno de Israel para atacar instalaciones nucleares en Irán, si bien ha reconocido no tener "prisa por hacerlo" reiterando que las autoridades iraníes "quieren dialogar".

"Yo no diría que lo he desechado. No tengo prisa por hacerlo porque creo que Irán tiene la oportunidad de tener un gran país y de vivir feliz sin muerte. Y me gustaría ver eso. Esa es mi primera opción. Si hay una segunda opción, creo que sería muy mala para Irán", ha afirmado ante la prensa.

El mandatario estadunidense ha hecho estas declaraciones desde el Despacho Oval, al ser preguntado por un informe publicado este miércoles por 'The New York Times' asegurando que el Ejecutivo israelí no encontró la aprobación de Washington para atacar infraestructura nuclear iraní "tan pronto como el próximo mes", por mayo.

Fuentes de la administración estadounidense citadas por el diario han confirmado que el inquilino de la Casa Blanca tomó esa decisión tras meses de debate interno sobre si mantener la vía diplomática o, por el contrario, apoyar a su aliado, Israel, en sus esfuerzos para frenar la capacidad nuclear de Irán mientras el país asiático se encuentra debilitado militar y económicamente.

Donald Trump insiste: "Irán no puede tener un arma nuclear"

Trump ha asegurado que "no quiero hacer nada que perjudique a nadie. De verdad que no", si bien ha vuelto a decir que "Irán no puede tener un arma nuclear". "Es muy sencillo. Es muy simple. No queremos quitarles su industria. No queremos quitarles sus tierras. Todo lo que decimos es que no pueden tener un arma nuclear", ha añadido.

Del mismo modo, ha reiterado su confianza en que las autoridades iraníes "quieran hablar", alegando que "será muy bueno para ellos si lo hacen". "Y me gustaría ver a Irán prosperar en el futuro, hacerlo fantásticamente bien. Conozco al pueblo iraní, son gente increíble. Siempre han sido personas muy inteligentes, muy enérgicas, muy exitosas", ha asegurado.

Israel subraya que no permitirá que Irán obtenga armas nucleares

Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha asegurado horas antes que no permitirá que Irán obtenga armas nucleares y ha destacado sus "innumerables operaciones públicas y encubiertas en su campaña contra el programa nuclear" de la República Islámica.

En este sentido, ha aseverado que dichas acciones, que han acarreado "una gran oposición" tanto en Israel como en el extranjero, "han retrasado el programa nuclear de Irán en aproximadamente una década".

Representantes de Estados Unidos e Irán tienen previsto viajar este fin de semana a Roma para continuar con los contactos. El Ministerio de Exteriores de Omán ha confirmado más tarde que actuará de mediador en las conversaciones que se llevarán a cabo en la capital italiana este sábado y ha extendido sus agradecimientos al Gobierno de este país por "su inestimable asistencia en los preparativos de esta importante reunión".

"El objetivo de las conversaciones será seguir avanzando hacia un acuerdo justo, vinculante y sostenible. Omán se complace en facilitar y mediar esta reunión en Roma, que ha sido elegida como sede", ha indicado la cartera de Exteriores en un comunicado.

