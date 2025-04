El papa Francisco quería un ritual funerario sencillo y decidió que el ataúd no estuviera sobre un catafalco, como el de Juan Pablo II en 2005 y el de Benedicto XVI, en 2023. Los miles de fieles siguieron de cerca la procesión, que salió desde la residencia de Santa Marta, donde residía el pontífice y dónde ha fallecido. La procesión fúnebre entró en la basílica entre los aplausos y las lágrimas de los fieles.

La gente, sin embargo, no para de llegar, personas que han llegado de diferentes lugares del mundo para ser testigos de un momento histórico y a las que no les importa la cola y el calor, con tal de despedirse del papa. Algunos han entrado a la basílica, pero siguen en las cercanías sin poder moverse de la zona.

Algunos fieles notaban que no habían escuchado el sonido de un solo móvil y lo interpretan como " la mayor prueba del profundo respeto que infunde Francisco en una mayoría de la gente", dice una mujer.

No es la único, son más de 20.000 los que siguen en la cola y no les importa el tiempo que sea: ocho o toda la noche; también hay alguno que ha llegado al límite y espera poder despedir al papa en media hora, porque ya no puede más.